Cinque asteroidi sono pronti a passare vicino alla Terra a distanza ravvicinata, secondo la NASA

La NASA ha identificato cinque asteroidi che dovrebbero avvicinarsi alla Terra nel prossimo futuro. Con una larghezza compresa tra 20 piedi e 1050 piedi, questi asteroidi si avvicineranno al nostro pianeta.

Il primo asteroide, che misura circa 20 piedi di larghezza, passerà a una distanza di circa 352,000 miglia dalla Terra. Questo asteroide relativamente piccolo viaggerà ad una velocità di 11,000 miglia all'ora.

Il secondo asteroide è significativamente più grande, con una larghezza di circa 330 metri. Passerà a una distanza di circa 0.34 unità astronomiche (UA), ovvero circa 31 milioni di miglia. Si stima che la velocità di questo asteroide sia di circa 21,000 miglia all'ora.

Il terzo asteroide, che misura circa 525 piedi di larghezza, arriverà a 0.048 UA (circa 4.5 milioni di miglia) dalla Terra. Si prevede che avrà una velocità di circa 4,800 miglia orarie.

Il quarto asteroide è il più grande del gruppo, con una larghezza di 1050 piedi. Passerà a una distanza di circa 0.04 UA (circa 3.7 milioni di miglia). Si prevede che questo asteroide abbia una velocità di 15,000 miglia all'ora.

Infine, il quinto asteroide, che misura circa 65 piedi di larghezza, arriverà a 0.079 UA (circa 7.4 milioni di miglia) dalla Terra. Viaggerà ad una velocità di circa 10,000 miglia orarie.

Sebbene questi asteroidi passino relativamente vicino alla Terra, non c’è motivo di preoccuparsi poiché nessuno di loro rappresenta una minaccia di collisione. La NASA monitora regolarmente gli asteroidi per tracciare i loro percorsi e valutare eventuali rischi che potrebbero comportare per il nostro pianeta.

– Unità Astronomica (UA): unità di lunghezza utilizzata in astronomia, pari alla distanza media tra la Terra e il Sole (circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri)

– Velocità della luce: la velocità con cui la luce viaggia nel vuoto, circa 299,792 chilometri al secondo o circa 186,282 miglia al secondo.