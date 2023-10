Cinque asteroidi che sfioreranno la Terra a distanza ravvicinata: velocità, dimensioni e altro ancora

By

La NASA ha recentemente rivelato che cinque asteroidi effettueranno il loro avvicinamento più vicino alla Terra e presto supereranno il pianeta. La velocità, le dimensioni, la distanza e altri dettagli di questi asteroidi sono piuttosto intriganti.

Si prevede che uno degli asteroidi, denominato Asteroide 2023 TK15, passerà vicino alla Terra oggi, 20 ottobre. Ciò che lo rende ancora più straordinario è che durante il suo avvicinamento, si avvicinerà al nostro pianeta più della Luna stessa. La distanza tra l'asteroide 2023 TK15 e la Terra sarà di soli 380,000 chilometri. Questa roccia spaziale viaggia alla velocità sbalorditiva di quasi 79,022 chilometri all'ora e ha una larghezza di circa 75 piedi.

Un altro asteroide nell'elenco è l'asteroide 2020 UR, che è relativamente più piccolo con una larghezza di soli 29 piedi. Inoltre, è previsto che sorpassi la Terra il 20 ottobre e la sua orbita lo porterà a una distanza di 2.2 milioni di chilometri dalla superficie del nostro pianeta. La NASA ha dichiarato che questo asteroide si muove ad una velocità di circa 46,490 chilometri all'ora.

Sebbene questi avvicinamenti ravvicinati possano sembrare allarmanti, è importante notare che nessuno di questi asteroidi rappresenta una minaccia per la Terra. Passeranno semplicemente e continueranno il loro viaggio attraverso lo spazio. Lo studio e l'osservazione di tali oggetti celesti forniscono preziose informazioni sul nostro sistema solare e sulle sue dinamiche.

Le rivelazioni della NASA su questi cinque asteroidi evidenziano gli sforzi in corso per tracciare e monitorare gli oggetti vicini alla Terra. Attraverso la continua ricerca e osservazione, gli scienziati possono migliorare la nostra comprensione del cosmo e potenzialmente sviluppare strategie per proteggere il nostro pianeta da eventuali minacce future.

