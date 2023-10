La NASA segue l'asteroide 2023 TC7 in avvicinamento alla Terra

La NASA monitora e studia continuamente gli asteroidi che si avvicinano alla Terra per garantire la sicurezza del nostro pianeta. Con una combinazione di telescopi spaziali e osservatori terrestri, incluso il telescopio spaziale Hubble, la NASA ha identificato oltre 1.2 milioni di asteroidi conosciuti. Sebbene non esistano minacce immediate derivanti dagli asteroidi, è importante monitorarli per prevenire potenziali disastri.

Un asteroide recentemente scoperto dalla NASA è 2023 TC7. Questo asteroide è largo circa 48 piedi, circa le dimensioni di una tipica casa. Si prevede che avrà un incontro ravvicinato con la Terra il 15 ottobre 2023, a una distanza di 666,000 chilometri. Viaggiando alla sorprendente velocità di 24,510 chilometri all'ora, 2023 TC7 appartiene alla famiglia di asteroidi Aten, noti per avere orbite dinamiche che li avvicinano alla Terra.

Nonostante questo asteroide sia stato osservato per la prima volta l’11 ottobre 2023 e il suo ultimo avvistamento il 14 ottobre, non è considerato un pericolo per il nostro pianeta a causa delle sue piccole dimensioni. Secondo la NASA, solo gli asteroidi più grandi di 492 piedi sono considerati potenzialmente pericolosi.

Gli asteroidi Aten, a cui appartiene 2023 TC7, sono un gruppo di corpi celesti le cui orbite si intersecano con il percorso terrestre. Sono conosciuti collettivamente come asteroidi che attraversano la Terra e furono scoperti per la prima volta nel 1976 dall'astronoma Eleanor Helin all'Osservatorio Palomar.

Gli sforzi diligenti della NASA e di altre agenzie spaziali nel tracciamento e nello studio degli asteroidi svolgono un ruolo cruciale nella salvaguardia del nostro pianeta. Anche se i piccoli asteroidi potrebbero non rappresentare una minaccia significativa, è necessario un monitoraggio continuo per proteggere la Terra da potenziali pericoli.

Fonte:

– La NASA monitora l’asteroide 2023 TC7 in avvicinamento alla Terra