Antichi diamanti superprofondi fanno luce sulla formazione del supercontinente

Un team internazionale di esperti ha analizzato antichi diamanti superprofondi provenienti da miniere del Brasile e dell’Africa occidentale, gettando nuova luce sulla formazione, la stabilizzazione e il movimento dei supercontinenti. Questi diamanti, formatisi tra 650 e 450 milioni di anni fa sotto il supercontinente Gondwana, forniscono preziose informazioni sull’evoluzione dei continenti durante le prime fasi della complessa vita sulla Terra.

I diamanti, formatisi da milioni a miliardi di anni fa, possono fornire informazioni sul mantello terrestre. Sono uno dei pochi minerali che possono sopravvivere e registrare gli antichi cicli di creazione e distruzione dei supercontinenti. L’analisi di questi diamanti super profondi ha rivelato processi geologici precedentemente sconosciuti e il loro ruolo nella crescita di supercontinenti come Gondwana.

Il team di esperti, guidato dalla dottoressa Suzette Timmerman dell'Università di Berna in Svizzera, ha datato i diamanti che si sono formati nelle profondità del Gondwana. Hanno scoperto che i diamanti si sono formati quando il supercontinente copriva il Polo Sud tra 650 e 450 milioni di anni fa. Le rocce che ospitano i diamanti divennero galleggianti durante la formazione dei diamanti, trasportando il materiale del mantello subdotto e i diamanti, contribuendo efficacemente alla crescita del supercontinente dal basso.

Circa 120 milioni di anni fa, il Gondwana iniziò a frantumarsi, dando luogo alla formazione degli attuali oceani come l'Atlantico. I diamanti, che trasportano inclusioni intrappolate della roccia ospite, furono portati sulla superficie terrestre durante violente eruzioni vulcaniche circa 90 milioni di anni fa. Queste eruzioni si sono verificate sui frammenti continentali del Brasile e dell'Africa occidentale, che un tempo facevano parte del Gondwana.

Lo studio di questi diamanti super profondi ha fornito informazioni sulla formazione e la stabilizzazione dei continenti, contribuendo in definitiva all’evoluzione iniziale della vita sulla Terra. La complessa storia di questi diamanti indica che hanno viaggiato verticalmente e orizzontalmente all'interno della Terra, ripercorrendo la formazione e l'evoluzione del supercontinente. Questa ricerca evidenzia il ruolo fondamentale dei diamanti nella comprensione della crescita e del movimento dei continenti.

Esperimenti e analisi delle inclusioni di diamanti sono in corso presso l'Università del Witwatersrand in Sud Africa, dove sono in fase di sviluppo un nuovo laboratorio di isotopi e nuove metodologie. La ricerca mira a migliorare la nostra comprensione di come i continenti si evolvono e si muovono, nonché del loro significato per lo sviluppo e la sostenibilità della vita sulla Terra.

