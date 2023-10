Un enorme iceberg si scontra con il rifugio dei pinguini in Antartide, provocando danni minimi

Un enorme iceberg chiamato D-30A si è recentemente scontrato e ha ruotato attorno all'isola di Clarence, un rifugio di pinguini in Antartide. L'iceberg tabulare, che misura 45 miglia di lunghezza e 12.5 miglia di larghezza, è il pezzo più grande rimasto del D-30. Il D-30 si è formato nel giugno 2021 quando il suo berg genitore, D-28, si è scontrato con la terra e si è rotto. Da allora, il D-30A è andato lentamente alla deriva lungo la costa antartica.

Alla fine del 2022, il D-30A cambiò improvvisamente rotta e si scontrò con la costa meridionale dell'isola di Clarence prima di virare verso est e prendere il mare pochi giorni dopo. Clarence Island è un importante sito di riproduzione per i pinguini sottogola, con circa 100,000 coppie riproduttrici che visitano ogni inverno. Fortunatamente, la collisione è avvenuta prima che i pinguini tornassero nella colonia, evitando gravi conseguenze sulla popolazione.

Gli iceberg che si scontrano con le isole possono distruggere la fauna selvatica, influenzando i loro modelli di alimentazione e alterando la temperatura e la salinità delle acque circostanti. Lo scivolamento del ghiaccio sul fondale marino può distruggere gli ecosistemi e interrompere la catena alimentare. Tuttavia, la topografia del fondale marino di Clarence Island, con le sue acque profonde e il strapiombo sul lato orientale, probabilmente ha impedito al D-30A di rimanere bloccato.

Sebbene l'iceberg non sia rimasto a lungo sull'isola, avrebbe potuto essere dannoso per la nidificazione dei pinguini. Se l'accesso alla colonia viene bloccato anche per pochi giorni, l'anno riproduttivo può fallire, poiché i pinguini nidificanti fanno affidamento sui loro partner per cacciare il cibo. Tuttavia, l’incontro ravvicinato con il D-30A potrebbe aver avuto un impatto positivo poiché l’iceberg probabilmente ha rilasciato acqua di fusione ricca di ferro, sostenendo una maggiore crescita di alghe nell’area.

Il D-30A si sta ora dirigendo verso il Passaggio di Drake, noto come “vicolo degli iceberg”, dove i grandi iceberg vengono catturati dalle correnti oceaniche che li trasportano in acque più calde. Nel novembre 2022, l’ex iceberg più grande del mondo, l’A-76A, è stato avvistato nello stesso passaggio prima di rompersi più a nord nel giugno di quest’anno.

Nel complesso, anche se la collisione tra il D-30A e l'isola Clarence avrebbe potuto rappresentare una minaccia significativa per il rifugio dei pinguini, i tempi e il successivo comportamento dell'iceberg hanno ridotto al minimo i danni. La fauna selvatica dell'isola di Clarence sembra essere sfuggita a gravi danni.

