L'asteroide 45 SE2023 di 4 piedi si avvicina alla Terra a velocità rapida

By

La NASA ha recentemente annunciato che un enorme asteroide chiamato 2023 SE4 si sta precipitando verso la Terra a una velocità allarmante. Secondo i dati forniti dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), l'asteroide si trova attualmente in traiettoria verso il nostro pianeta, con una velocità di 16,509 chilometri all'ora. Si prevede che si avvicinerà alla Terra domani, 29 settembre 2023.

Questo asteroide, con una dimensione di circa 45 piedi (paragonabile a una casa a un piano), appartiene al gruppo Aten degli asteroidi vicini alla Terra. La vicinanza di questa roccia spaziale ha attirato l'attenzione sia degli astronomi che degli appassionati di spazio. Anche se il termine “avvicinamento ravvicinato” può sembrare allarmante, è importante notare che in termini astronomici, un approccio ravvicinato significa semplicemente che l’asteroide passerà relativamente vicino alla Terra nella sua orbita, ma non entrerà effettivamente in collisione con il nostro pianeta.

La NASA e altre agenzie spaziali di tutto il mondo monitorano e tracciano costantemente gli oggetti vicini alla Terra per studiarne le orbite, le caratteristiche e le potenziali minacce. Questa vigilanza garantisce che qualsiasi potenziale impatto possa essere previsto e valutato con precisione. In questo caso, la NASA ha stabilito che non esiste alcun rischio di impatto con l’asteroide 2023 SE4.

Man mano che l’asteroide si avvicina, gli scienziati continueranno a raccogliere dati per saperne di più sulla sua composizione e traiettoria. Queste informazioni contribuiranno alla nostra comprensione degli asteroidi e delle loro potenziali implicazioni per il nostro pianeta.

Fonte:

– Nasa

– Centro Studi sugli Oggetti Vicino alla Terra (CNEOS)