Lo Space Shuttle Discovery della NASA: un'eredità di esplorazione e scoperta

Lo Space Shuttle Discovery della NASA fece il suo primo debutto pubblico il 16 ottobre 1983, durante una cerimonia di lancio presso il suo stabilimento di produzione a Palmdale, in California. Questo evento ha segnato il culmine di tre anni di costruzione e ha posizionato il Discovery accanto agli altri due orbiter della NASA, Columbia e Challenger, nonché al veicolo di prova Enterprise.

La Discovery, che prende il nome da storiche navi da esplorazione come la HMS Discovery del Capitano James Cook e la Discovery di Henry Hudson, ha effettuato 39 missioni, più di qualsiasi altro orbiter nel programma Space Shuttle della NASA. Ha avuto una carriera durata 26 anni, durante i quali ha portato a termine ogni tipo di missione prevista per lo Space Shuttle.

Dopo il suo ritiro nel 2011, la Discovery ha trovato la sua nuova casa presso il National Air and Space Museum dello Smithsonian Institution a Chantilly, in Virginia, dove è esposta al pubblico per ammirarla.

La costruzione del Discovery iniziò nel giugno 1980 e fu completata nel febbraio 1983. Questo nuovo orbiter presentava numerosi aggiornamenti rispetto ai suoi predecessori ed era più leggero grazie all'uso di coperte al posto delle piastrelle nel sistema di protezione termica.

Una cerimonia di lancio si tenne il 16 ottobre 1983 presso lo stabilimento di Palmdale di Rockwell International. Gli astronauti assegnati alla prima missione del Discovery, STS-41D, hanno ringraziato i dipendenti per il loro duro lavoro nella costruzione della navicella spaziale.

Dopo la cerimonia, la Discovery è stata trasportata da Palmdale al Dryden Flight Research Center della NASA presso la base aeronautica di Edwards nel deserto del Mojave in California. L'orbiter è stato posizionato sopra lo Shuttle Carrier Aircraft (SCA), un Boeing 747 modificato, per un volo in traghetto per il Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Una volta al Kennedy Space Center, la Discovery è stata sottoposta alle ispezioni di ricevimento ed è stata preparata per il suo primo volo. Alla fine è stato accoppiato ad un carro armato esterno e a propulsori a razzo solido prima di essere lanciato sulla rampa di lancio 39A.

Sfortunatamente, il primo tentativo di lancio, avvenuto il 25 giugno 1984, dovette essere interrotto a causa di un guasto del computer di backup per uso generale del Discovery. Tuttavia, il giorno successivo, dopo aver sostituito l'unità difettosa, è stato effettuato un secondo tentativo di lancio. Questa volta, il computer di bordo ha interrotto il lancio appena quattro secondi prima del decollo.

Nonostante le battute d'arresto iniziali, la Discovery alla fine prese il volo e intraprese un'eredità di esplorazione e scoperta che consolidò il suo posto nella storia.

