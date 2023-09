Antico campione di asteroide atterra con successo sulla Terra

By

Una capsula contenente rocce e polvere risalenti a 4.5 miliardi di anni fa è arrivata sana e salva sulla Terra. Questo straordinario campione, del peso stimato di 250 grammi, è stato raccolto dall'asteroide Bennu nell'ottobre 2020 dalla navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA. Gli scienziati sono ansiosi di studiare questi campioni poiché ritengono che forniranno preziose informazioni sulla formazione dei pianeti, sull’origine dei composti organici e sulla presenza di acqua che ha contribuito allo sviluppo della vita sulla Terra.

Uno dei vantaggi significativi dello studio di questo campione di asteroidi è la migliore comprensione che fornirà riguardo agli asteroidi potenzialmente pericolosi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra in futuro. Analizzando la composizione e la struttura di Bennu, gli scienziati possono affinare la loro conoscenza del comportamento degli asteroidi e sviluppare strategie migliori per la difesa planetaria.

Dante Lauretta, ricercatore principale di OSIRIS-REx presso l'Università dell'Arizona, ha espresso entusiasmo per l'opportunità di approfondire i segreti del nostro sistema solare. Ha sottolineato che la consegna di questi campioni sulla Terra è solo l’inizio di un nuovo capitolo nella scoperta scientifica.

La capsula del campione è stata trasportata in sicurezza in una camera bianca temporanea poco dopo l'atterraggio. Il team ha smontato attentamente la capsula e ne ha confezionato il contenuto. Il campione verrà trasportato nel suo contenitore sigillato dallo Utah al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove gli scienziati esamineranno, peseranno e documenteranno meticolosamente le rocce e la polvere. Successivamente, porzioni del campione di asteroide verranno distribuite agli scienziati di tutto il mondo per ulteriori analisi.

Questa opportunità senza precedenti di studiare un campione di asteroide di 4.5 miliardi di anni ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dell’origine del nostro sistema solare e delle condizioni che hanno portato all’esistenza della vita sulla Terra. Rappresenta un risultato notevole nell’esplorazione spaziale, dimostrando l’ingegno e la collaborazione della comunità scientifica.

