Immagini stereoscopiche del materiale dell'asteroide Bennu recuperate dalla missione OSIRIS-REx della NASA

La missione OSIRIS-REx della NASA ha recentemente consegnato materiale dall'asteroide Bennu alla Terra. Questo materiale, attualmente conservato in una stanza pulita presso il Johnson Space Center della NASA, è stato raccolto utilizzando lo strumento Tag-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) nel 2020.

Sebbene l'imaging stereoscopico non fosse inizialmente parte della missione, Brian May, chitarrista e astrofisico dei Queen, e Claudia Manzoni, furono invitati dal ricercatore principale della missione, Dante Lauretta, a unirsi al team scientifico e utilizzare i dati visivi acquisiti dalle telecamere della navicella per creare immagini 3D di Bennu.

Per creare immagini stereoscopiche sono state ricercate coppie di immagini della superficie di Bennu prese da diversi punti di vista. La separazione tra questi punti di vista, nota come linea di base, doveva essere perfetta per fornire un senso di profondità e realtà se visti in modo stereoscopico. Le immagini sinistra e destra vengono fornite separatamente a ciascun occhio, simulando il modo in cui percepiamo la profondità nella vita reale.

Il team di curatori ha reso facile per May e Manzoni trovare una coppia di immagini quasi perfette che mostrassero la struttura intima di alcuni grani del campione scuro di Bennu. Queste immagini consentono agli spettatori di sperimentare la profondità rilassando gli assi degli occhi o utilizzando uno stereoscopio.

I “massi” più grandi nelle immagini hanno un diametro di circa 1 centimetro. Questa raccolta di immagini stereoscopiche offre uno sguardo unico sulla missione OSIRIS-REx che ha fatto la storia e sugli intricati dettagli dell'asteroide Bennu.

– NASA: Amministrazione nazionale per l’aeronautica e lo spazio

– OSIRIS-REx: Origini, Interpretazione spettrale, Identificazione delle risorse, Missione Sicurezza-Regolith Explorer