La NASA allarga i confini della stampa 3D con l'ugello a razzo RAMFIRE

Con un risultato rivoluzionario, gli ingegneri della NASA, in collaborazione con Elementum 3D, hanno testato con successo un ugello per motore a razzo stampato in 3D in alluminio. Questo progresso segna una pietra miliare significativa negli sforzi continui della NASA per sfruttare le tecnologie di produzione additiva per l’esplorazione spaziale.

Tradizionalmente, l'alluminio non è stato ampiamente utilizzato nella missilistica a causa della sua bassa tolleranza al calore, che può portare a fessurazioni alle temperature estreme dovute all'esplosione dei motori a razzo. Tuttavia, nell’ambito dell’iniziativa RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) della NASA, è stata progettata una soluzione per affrontare questa sfida, consentendo all’alluminio di mostrare le sue qualità positive.

L’innovazione chiave risiede nel design degli stessi ugelli del razzo, dotati di canali interni che reindirizzano efficacemente il calore e impediscono la fusione del metallo. Utilizzando la stampa 3D con deposizione di energia diretta di polvere laser (LP-DED), l’ugello RAMFIRE può essere prodotto come un unico pezzo, eliminando la necessità di migliaia di componenti separati che sarebbero necessari con i metodi di produzione tradizionali.

Paul Gradl, ricercatore principale dell'iniziativa RAMFIRE presso il Marshall Space Flight Center della NASA, ha espresso il suo ottimismo riguardo al risultato e agli sforzi di collaborazione per sviluppare e stampare l'ugello del razzo. Ha evidenziato i contributi delle partnership industriali, affermando: "Abbiamo ridotto le fasi coinvolte nel processo di produzione, permettendoci di realizzare componenti di motori su larga scala come un'unica costruzione nel giro di pochi giorni".

Il successo dei test degli ugelli stampati in 3D sotto simulazioni di calore e pressione estremi apre nuove possibilità per l’esplorazione dello spazio. La natura leggera del materiale in alluminio consente di inviare nello spazio carichi utili più grandi, rivoluzionando le capacità di trasporto dei razzi della NASA.

Guardando al futuro, la NASA prevede di espandere la propria applicazione della produzione additiva ad altri progetti che coinvolgono l’alluminio, inclusa la produzione di parti satellitari. L’organizzazione mira inoltre a promuovere una maggiore collaborazione con altre aziende di produzione additiva, parti interessate e organismi di ricerca.

L'ugello del razzo RAMFIRE non solo rappresenta un punto di svolta per la NASA, ma apre anche la strada a un'esplorazione più ampia dell'orbita terrestre, della Luna, di Marte e oltre.

FAQ

1. Cos'è RAMFIRE?

RAMFIRE sta per Produzione Additiva Reattiva per la Quarta Rivoluzione Industriale. Si tratta di un’iniziativa della NASA volta a sfruttare le tecnologie di produzione additiva per l’esplorazione spaziale.

2. In cosa differisce l'ugello per razzi RAMFIRE dagli ugelli per razzi tradizionali?

L'ugello del razzo RAMFIRE è dotato di canali interni che reindirizzano il calore e impediscono lo scioglimento del materiale di alluminio a temperature estreme. I tradizionali ugelli per razzi realizzati in alluminio sono soggetti a crepe a causa della loro bassa tolleranza al calore.

3. Come viene prodotto l'ugello RAMFIRE?

L’ugello RAMFIRE è prodotto utilizzando la stampa 3D con deposizione di energia diretta da polvere laser (LP-DED). Ciò consente di costruire l'ugello come un unico pezzo, eliminando la necessità di assemblare migliaia di componenti separati.

4. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'ugello RAMFIRE stampato in 3D?

Il materiale leggero in alluminio utilizzato nell'ugello RAMFIRE consente di inviare nello spazio carichi utili più grandi. Questa riduzione di peso offre vantaggi significativi in ​​termini di efficienza del razzo e di maggiori capacità per l’esplorazione spaziale.