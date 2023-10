Giunto cardanico per test mini-drone: garanzia di test e calibrazione sicuri

I droni sono noti per i loro schemi di volo imprevedibili, che causano disagi e talvolta persino pericoli. Tristan Dijkstra e Suryansh Sharma, ricercatori del gruppo Networked Systems e del Biomorphic Intelligence Lab, hanno trovato una soluzione: un gimbal di prova per mini-droni. Il gimbal consente al drone di ruotare in tre dimensioni, fornendo un ambiente sicuro e controllato per test e calibrazione.

Nel loro lavoro, Dijkstra e Sharma utilizzano i droni CrazyFlie, che richiedono calibrazione e test regolari. Tradizionalmente, si tenta di limitare il movimento del drone utilizzando un cavo, ma questo metodo spesso porta a complicazioni. Il cavo può rimanere intrappolato nel rotore o stringersi, causando la caduta del drone. Il nuovo design del gimbal offre una soluzione molto più elegante.

Attaccando una fascetta al drone, il gimbal consente la rotazione libera in tre dimensioni, garantendo che le caratteristiche di base del drone possano essere testate prima che venga rilasciato nei cieli. La bellezza di questo design è la sua semplicità. Con nient'altro che una fascetta che tiene fermo il drone, può essere facilmente implementato con quadricotteri di dimensioni simili.

Con il gimbal di prova per mini-droni, gli appassionati di droni e i ricercatori possono ora condurre esperimenti e calibrazioni senza mettere a rischio se stessi o gli altri. Fornendo un ambiente di test sicuro, questa innovazione rappresenta una preziosa aggiunta al settore.

Fonte: [Tristan Dijkstra] e [Suryansh Sharma]