I ricercatori veterinari utilizzano organoidi 3D per studiare il cancro ai polmoni nei cani

I ricercatori veterinari hanno utilizzato organoidi 3D, che sono strutture tridimensionali simili a organi coltivate da cellule staminali e campioni di tessuto, per studiare i processi biologici del cancro ai polmoni nei cani. Il cancro ai polmoni è molto più raro nei cani rispetto agli esseri umani, ma è spesso più mortale nei cani. Gli organoidi, coltivati ​​in laboratorio, offrono una rappresentazione più accurata di processi biologici complessi rispetto alle tradizionali colture cellulari 2D.

In uno studio pubblicato sulla rivista Biomedicine & Pharmacotherapy, i ricercatori hanno descritto le loro tecniche e le scoperte relative al cancro ai polmoni nei cani. Il cancro al polmone nei cani, noto come cancro polmonare primario canino, ha spesso una prognosi sfavorevole poiché viene spesso scoperto in uno stadio avanzato, lasciando opzioni terapeutiche limitate. L'approccio standard è la rimozione chirurgica del tessuto polmonare, ma questo potrebbe non essere curativo nei casi avanzati.

Il tempo medio di sopravvivenza per i cani sottoposti a lobectomia polmonare, insieme alla chemioterapia, è compreso tra 160 e 450 giorni. Tuttavia, per i cani con una crescita estesa del cancro, i loro tempi di sopravvivenza vanno da soli 60 a 180 giorni. A differenza della medicina umana, le terapie mirate sono scarse nella pratica veterinaria, lasciando poche opzioni di trattamento.

Lo studio mirava a utilizzare colture di organoidi 3D, che imitano meglio la dinamica dei tessuti viventi, per esplorare nuove strade terapeutiche per il cancro polmonare nei cani. I ricercatori hanno creato organoidi da campioni di tumore e tessuto polmonare sano di cani affetti da cancro ai polmoni. Gli organoidi del cancro polmonare primario canino (cPLCO) e gli organoidi polmonari normali canini (cNLO) erano in grado di replicare l'architettura tissutale e i profili molecolari dei tessuti tumorali originali.

I ricercatori hanno scoperto che diversi ceppi di cancro polmonare canino mostravano una sensibilità diversa ai farmaci antitumorali, offrendo possibilità di approcci terapeutici personalizzati. Hanno inoltre identificato una correlazione tra la vitalità delle cellule organoidi e i livelli di espressione di specifiche molecole bersaglio coinvolte nella segnalazione e nella crescita cellulare. Ciò potrebbe potenzialmente portare a terapie mirate in futuro.

Il sequenziamento dell'RNA ha rivelato che l'organoide canceroso mostrava un aumento nell'espressione dei geni associati alla proliferazione del tumore in altri tumori. Inoltre, l’organoide ha mostrato un arricchimento nella via di segnalazione della proteina chinasi attivata dal mitogeno (MEK), che svolge un ruolo cruciale nella proliferazione, differenziazione e sopravvivenza cellulare. I ricercatori hanno testato un inibitore MEK chiamato trametinib e hanno scoperto che riduceva significativamente la vitalità dell’organoide canceroso e inibiva la crescita del tumore.

La creazione di organoidi per il cancro del polmone nel cane fornisce un potente strumento per studiare la malattia con un dettaglio senza precedenti. Questa ricerca ha il potenziale per portare a trattamenti più efficaci per i nostri amici a quattro zampe.

Fonte:

– Biomedicina e farmacoterapia (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)