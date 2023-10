Utilizzando un teorema vecchio di 350 anni per scoprire nuove intuizioni sulla luce

I ricercatori dello Stevens Institute of Technology hanno utilizzato un teorema vecchio di 350 anni originariamente utilizzato per descrivere il comportamento di oggetti fisici come pendoli e pianeti per rivelare nuove proprietà delle onde luminose. Trattando l'intensità della luce come equivalente alla massa fisica e mappandola su un sistema di coordinate in cui potrebbero essere applicate equazioni meccaniche consolidate, i ricercatori hanno scoperto una correlazione diretta tra il grado di entanglement non quantistico di un'onda luminosa e il suo grado di polarizzazione.

Nel dibattito in corso sul fatto se la luce sia un’onda o una particella, o anche entrambe contemporaneamente a livello quantistico, i ricercatori dello Stevens Institute of Technology hanno scoperto una connessione tra queste due prospettive. Utilizzando un teorema meccanico vecchio di 350 anni, precedentemente utilizzato per spiegare il movimento degli oggetti fisici, i ricercatori sono stati in grado di spiegare i comportamenti complessi delle onde luminose.

La ricerca, guidata da Xiaofeng Qian, assistente professore di fisica alla Stevens, ha dimostrato che il grado di entanglement non quantistico di un'onda luminosa è direttamente correlato al suo grado di polarizzazione. Quando il livello di una proprietà aumenta, l'altro diminuisce, consentendo di dedurre il livello di entanglement dal livello di polarizzazione e viceversa. Questa scoperta suggerisce che le proprietà ottiche, come ampiezze, fasi e correlazioni, possono essere dedotte da misurazioni più semplici dell'intensità della luce.

Il team dello Stevens Institute of Technology ha utilizzato un teorema meccanico sviluppato da Christiaan Huygens nel 1673 per descrivere come l'energia richiesta per ruotare un oggetto dipenda dalla sua massa e dall'asse di rotazione. Sebbene le onde luminose non abbiano massa, i ricercatori hanno interpretato la loro intensità come un equivalente della massa e quindi hanno mappato queste misurazioni su un sistema di coordinate che potrebbe essere analizzato utilizzando il teorema meccanico di Huygens. Visualizzando un'onda luminosa come parte di un sistema meccanico, i ricercatori sono stati in grado di scoprire nuove connessioni tra le sue proprietà, in particolare la relazione tra entanglement e polarizzazione.

Comprendere la relazione tra queste proprietà potrebbe avere implicazioni pratiche, poiché consente di dedurre proprietà sottili e difficili da misurare dei sistemi ottici e quantistici da misurazioni più semplici dell’intensità della luce. Inoltre, questa ricerca suggerisce che i sistemi meccanici potrebbero essere utilizzati per simulare e ottenere una migliore comprensione dei comportamenti complessi dei sistemi di onde quantistiche.

In conclusione, questo studio dimostra come l’applicazione di un teorema meccanico vecchio di 350 anni abbia fornito nuove informazioni sulle onde luminose e sulle loro proprietà. Riconoscendo le connessioni sottostanti tra leggi fisiche apparentemente non correlate, questa ricerca ha il potenziale per semplificare la nostra comprensione del mondo e far avanzare la nostra conoscenza dei fenomeni quantistici.

