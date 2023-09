Il tocco dell'artista: dettagli recentemente scoperti nei dipinti funerari dell'antico Egitto

Ricercatori del CNRS, dell'Università della Sorbona e dell'Université Grenoble Alpes hanno scoperto dettagli nascosti negli antichi dipinti funerari egiziani, facendo luce sulle tecniche e le pratiche artistiche dell'epoca. Lavorando in collaborazione con il Ministero delle Antichità egiziano e l'Università di Liegi, il team ha utilizzato strumenti portatili per analisi chimiche e imaging non distruttive in situ, rivelando modifiche invisibili apportate durante la produzione delle opere d'arte.

I dipinti in questione, risalenti al 1,400 e al 1,200 a.C. circa, sono stati rinvenuti nelle tombe di Nakhtamon e Menna a Luxor. Attraverso la loro analisi, i ricercatori hanno scoperto che alcuni elementi dei dipinti erano alterati o ritoccati, nonostante fossero impercettibili a occhio nudo. Ad esempio, il copricapo, la collana e lo scettro nel ritratto di Ramses II hanno subito revisioni significative. Allo stesso modo, un braccio in una scena di adorazione nella tomba di Menna ha subito cambiamenti di posizione e colore.

Queste scoperte mettono in discussione la percezione che l’antica arte egizia fosse altamente formale e rigida. I ricercatori propongono che queste modifiche siano state apportate su richiesta dei commissari o come risultato dell'evoluzione delle visioni degli artisti. L'uso di strumenti portatili, tra cui analisi chimiche, ricostruzioni digitali 3D, fotogrammetria e macrofotografia, ha permesso al team di ripristinare le tonalità originali dei dipinti e presentare una comprensione più dinamica di questi capolavori.

Questo studio segna solo l'inizio delle indagini dei ricercatori sull'antica arte egizia. Il loro obiettivo futuro è quello di analizzare altri dipinti alla ricerca di ulteriori prove dell'artigianato e delle identità artistiche degli antichi disegnatori-scribi egiziani.

I risultati di questo progetto di ricerca sono stati pubblicati sulla rivista PLOS ONE.

Riferimento:

“Misteri nascosti negli antichi dipinti egiziani della necropoli tebana osservati mediante mappatura XRF in situ” di Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay e Philippe Walter, 12 luglio 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647