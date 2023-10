STS-58: conduzione di ricerche sulle scienze della vita nello spazio

Il 18 ottobre 1993, lo space shuttle Columbia si imbarcò nella missione STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Questa missione mirava a far avanzare la comprensione dell'adattamento fisiologico al volo spaziale attraverso una serie di esperimenti all'avanguardia. L'equipaggio di sette membri della STS-58 era composto dal comandante John E. Blaha, dal pilota Richard A. Searfoss, dal comandante del carico utile Dr. M. Rhea Seddon, dagli specialisti di missione William S. McArthur, dal dottor David A. Wolf, Shannon M. Lucid e lo specialista del carico utile Dr. Martin J. Fettman.

L'obiettivo principale della missione era studiare i sistemi cardiovascolare, polmonare, regolatorio, neurovestibolare e muscoloscheletrico per ottenere informazioni sulle risposte fisiologiche al volo spaziale. Nel corso di 14 giorni, l'equipaggio ha eseguito 14 esperimenti, otto dei quali hanno coinvolto gli astronauti come soggetti di prova e i restanti sei utilizzando ratti da laboratorio.

Per ottimizzare il ritorno scientifico per i ricercatori principali, la missione originale Spacelab-4, che aveva ricevuto richieste in eccesso, è stata divisa in due missioni. Questa missione STS-58, come seconda parte, è stata denominata SLS-2. La precedente missione SLS-1 aveva avuto luogo nel giugno 1991 e prevedeva nove esperimenti condotti da un equipaggio di sette membri.

Lo Space Shuttle Columbia è decollato dal Kennedy Space Center in Florida, effettuando il quindicesimo lancio della sua vita. L'equipaggio lavorava nel modulo Spacelab, montato nella stiva di carico dello shuttle. Questo modulo è stato sviluppato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) ed è stato utilizzato anche in missioni precedenti.

Gli esperimenti sull'STS-58 hanno richiesto ai membri dell'equipaggio di raccogliere e analizzare dati estesi, sia prima che durante la missione. Ad esempio, Lucid e Fettman avevano inserito dei cateteri nel cuore attraverso le vene del braccio per misurare direttamente l'effetto dell'assenza di gravità sulla pressione venosa centrale. L'equipaggio ha anche studiato l'adattamento senso-motorio, utilizzando una cupola rotante con punti colorati e una sedia rotante per misurare la percezione e i riflessi degli astronauti in assenza di gravità.

Oltre agli esperimenti scientifici, l'equipaggio si è impegnato in altre attività, come la partecipazione al programma medico Extended Duration Orbiter e la comunicazione con le persone a terra attraverso lo Shuttle Amateur Radio Experiment. Hanno anche colto l’occasione per catturare più di 4,000 fotografie della Terra sottostante.

Nel complesso, la missione STS-58 ha rappresentato una pietra miliare significativa nella ricerca sulle scienze della vita condotta nello spazio. Ha fornito preziose informazioni sull'adattamento fisiologico al volo spaziale e ha aperto la strada a future missioni ed esperimenti in questo campo.

