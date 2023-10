Definizioni:

Preservare la biodiversità: un appello all’azione

In una lettera avvincente per la Giornata Mondiale dell’Habitat 2023, Niccolò Calandri, CEO di 3Bee, sottolinea l’importanza di preservare la biodiversità e la necessità di un’azione immediata. La biodiversità è descritta come la linfa vitale del nostro pianeta, essenziale per la resilienza climatica e la sopravvivenza dell’esistenza umana. La perdita di biodiversità è vista come una delle emergenze più urgenti del nostro tempo.

Una delle iniziative chiave menzionate nella lettera è il progetto “Biodiversity Oases” di 3Bee, che mira a rigenerare 10,000 aree a bassa biodiversità in tutta Europa. Questo progetto utilizza la tecnologia per reintrodurre la flora autoctona e creare rifugi per gli impollinatori, con un impatto tracciabile e misurabile. L’obiettivo è allineare le azioni con la preservazione della biodiversità.

La lettera di Calandri riecheggia l'appello all'azione del famoso biologo EO Wilson, che sostiene il ripristino del 50% degli habitat naturali della Terra. Incoraggia individui, organizzazioni e aziende a unirsi a 3Bee per amplificare il messaggio di conservazione della biodiversità. Lo sforzo collettivo è fondamentale per portare la biodiversità in primo piano e garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta.

Per aumentare la consapevolezza, 3Bee ha lanciato due campagne denominate “Voci dalle Oasi” a Milano, Italia e “Siehst du mich jetzt?” a Berlino, Germania. Queste campagne mirano a raggiungere quante più persone possibile e sottolineano l’importanza della protezione della biodiversità.

In conclusione, la lettera di Calandri funge da grido di battaglia per la preservazione della biodiversità. Sottolinea il ruolo fondamentale della biodiversità nel mantenere la resilienza del nostro pianeta ed evidenzia l’urgenza di intraprendere azioni tangibili. Attraverso iniziative come le “Oasi della biodiversità”, 3Bee è in prima linea ed è chiaro che sono necessari sforzi congiunti per proteggere la biodiversità del nostro pianeta per il benessere delle generazioni attuali e future.

Fonte:

– Niccolò Calandri, amministratore delegato di 3Bee

– EO Wilson, biologo

– Biodiversità: varietà e variabilità della vita sulla Terra. Comprende la diversità delle specie, la loro variazione genetica e gli ecosistemi in cui vivono.

– Resilienza climatica: la capacità di un ecosistema o di una comunità di resistere e riprendersi dagli impatti dei cambiamenti climatici.

– Impollinatori: animali come api, farfalle e uccelli che svolgono un ruolo cruciale nella riproduzione delle piante da fiore trasferendo il polline da un fiore all’altro. Questi impollinatori sono essenziali per la produzione di frutta, verdura e semi.

