Un nuovo studio dimostra che il golf e la camminata migliorano le funzioni cognitive negli anziani

By

Un recente studio pubblicato su BMJ Open Sport & Activity Medicine rivela che impegnarsi in una partita di golf a 18 buche o completare 6 km di camminata nordica o regolare può migliorare significativamente la funzione cognitiva immediata negli anziani. La ricerca, condotta da un team internazionale dell’Università della Finlandia orientale, dell’Università di Edimburgo e dell’ETH di Zurigo, mirava a studiare gli effetti immediati di tre specifiche attività aerobiche sulla cognizione e sulle risposte biologiche associate in individui anziani sani.

Lo studio ha coinvolto 25 golfisti adulti di età pari o superiore a 65 anni. I partecipanti hanno eseguito tre diversi periodi acuti di esercizio aerobico: una partita di golf a 18 buche, una sessione di 6 km di camminata nordica e una sessione di 6 km di camminata regolare. Ogni esercizio è stato condotto in un ambiente di vita reale, con i partecipanti che mantenevano il loro tipico ritmo di camminata.

La funzione cognitiva è stata misurata utilizzando il Trail-Making Test (TMT) A e B, che valutano l'attenzione, la velocità di elaborazione e la capacità di cambiare compito. Inoltre, sono stati raccolti campioni di sangue per monitorare i livelli del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) e della catepsina B (CTSB), che si ritiene riflettano i benefici cognitivi dell’esercizio. I dispositivi di monitoraggio del fitness registravano dati specifici dell’esercizio, mentre un sensore ECG monitorava la frequenza cardiaca.

I risultati hanno rivelato che tutte e tre le attività – 18 buche di golf, 6 km di camminata nordica o 6 km di camminata regolare – hanno migliorato le funzioni cognitive inferiori, come l’attenzione e la velocità di elaborazione, come misurato dal test TMT-A. La camminata nordica e la camminata regolare erano particolarmente associate a funzioni esecutive migliorate, come misurato dal test TMT-B.

Questi risultati sottolineano l’importanza dell’esercizio aerobico adatto all’età, come il golf e la camminata, nel mantenere e migliorare la funzione cognitiva tra gli anziani. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio i meccanismi sottostanti, studi precedenti hanno anche suggerito che l’esercizio può avere potenziali benefici cognitivi e potrebbe essere una strategia per combattere il declino cognitivo.

FAQ:

D: Quanti partecipanti sono stati coinvolti nello studio?

R: Lo studio ha coinvolto 25 golfisti anziani sani di età pari o superiore a 65 anni.

D: Quali funzioni cognitive sono state misurate?

R: Lo studio ha misurato le funzioni cognitive inferiori, come l'attenzione e la velocità di elaborazione (test TMT-A), e le funzioni esecutive più impegnative, come la capacità di cambiare compito (test TMT-B).

D: Ci sono stati effetti significativi sui livelli del fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF) e della catepsina B (CTSB)?

R: Non sono stati osservati effetti significativi sui livelli di BDNF e CTSB.