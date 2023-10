Il destino della Stazione Spaziale Internazionale: perché la NASA sta pianificando di farla schiantare e bruciarla

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita attorno al nostro pianeta dal 1998 e funge da laboratorio per esperimenti scientifici che non possono essere condotti sulla Terra. Tuttavia, le strutture nello spazio, nonostante l’assenza di gravità, sono ancora soggette a varie forze che ne limitano la durata. Di conseguenza, la ISS si sta avvicinando alla fine della sua vita tecnica, spingendo la NASA e i suoi partner a prendere la decisione di terminare le sue operazioni entro la fine del decennio.

La NASA ha recentemente pubblicato un rapporto chiamato Piano di transizione della Stazione Spaziale Internazionale, che spiega la logica alla base della decisione di deorbitare la ISS in modo controllato piuttosto che perseguire altre opzioni. La struttura primaria della ISS, che consiste di moduli, radiatori e strutture reticolari, è stata esposta a stress dinamici e termici estremi a causa di ripetuti attracchi e dell'esposizione alla luce solare. Di conseguenza, la stazione si sta avvicinando a un punto in cui non sarà più sicuro operare.

Sono stati presi in considerazione vari scenari, ma alla fine sono stati esclusi. Smontare la ISS in orbita e riportare i suoi componenti sulla Terra è stato ritenuto economicamente impraticabile e tecnicamente impegnativo, date le dimensioni della struttura. Un'altra opzione era quella di aumentare l'altitudine della stazione e posizionarla in un'orbita cimiteriale, ma la massa della ISS e la mancanza di capacità di propulsione lo rendevano poco pratico. Anche consentire alla stazione di cadere sulla Terra in modo incontrollato è stato rifiutato per motivi di sicurezza.

Invece, il piano della NASA è quello di abbattere la ISS in modo controllato, assicurandosi che si scontri in un’area disabitata. Questo approccio riduce al minimo i rischi e i costi garantendo la completa distruzione della stazione. Nelle prossime settimane verranno esplorati ulteriori dettagli del piano di incidente della NASA.

In conclusione, la decisione di far schiantare e bruciare la ISS non è stata presa alla leggera. Fattori come la sicurezza, la fattibilità economica e le limitazioni tecniche sono stati tutti attentamente considerati. Se da un lato la fine della ISS segna la chiusura di un importante capitolo nell’esplorazione spaziale umana, dall’altro apre la strada a nuove iniziative e progressi nella tecnologia spaziale.

Fonte:

– Piano di transizione della Stazione Spaziale Internazionale (NASA)

– Immagini della NASA