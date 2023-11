Un nuovo studio rivela che il riscaldamento accelerato dell’Artico accelererà l’aumento della temperatura globale

By

Un recente studio condotto dai ricercatori dell’UCL ha dimostrato che il rapido riscaldamento dell’Artico accelererà la soglia della temperatura globale di 2°C di otto anni, superando le proiezioni precedenti. Questa scoperta allarmante sottolinea l’urgente necessità di un migliore monitoraggio e comprensione delle dinamiche climatiche dell’Artico al fine di affinare le previsioni sul riscaldamento globale.

La regione artica sta attualmente sperimentando un tasso di riscaldamento quasi quattro volte più veloce della media globale. Lo studio, pubblicato su Earth System Dynamics, mirava a valutare l’impatto di questo riscaldamento accelerato sui tempi di superamento delle soglie di temperatura critica di 1.5°C e 2°C delineate nell’Accordo di Parigi.

Per determinare gli effetti del riscaldamento dell’Artico sull’aumento della temperatura globale, il gruppo di ricerca ha sviluppato modelli alternativi di cambiamento climatico che non tenevano conto del rapido riscaldamento dell’Artico. Confrontando le temperature previste in questo scenario ipotetico con quelle dei modelli del “mondo reale”, hanno scoperto che senza un rapido riscaldamento dell’Artico, le soglie sarebbero state superate più tardi di quanto originariamente previsto, con un ritardo rispettivamente di cinque e otto anni.

Questo studio ha anche rivelato che il riscaldamento sproporzionatamente rapido nell’Artico, noto come amplificazione artica, ha introdotto maggiore incertezza nelle previsioni climatiche. La variazione nelle proiezioni del modello per la regione è risultata maggiore rispetto ad altre parti del mondo.

L'autore principale Alistair Duffey ha sottolineato l'importanza globale del riscaldamento dell'Artico, affermando che ha un impatto sostanziale sul superamento delle soglie climatiche critiche. Ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio approfondito delle temperature artiche, sia attraverso misurazioni sul posto che osservazioni satellitari, per migliorare le previsioni sull’aumento della temperatura globale.

Sebbene lo studio non abbia quantificato gli impatti più ampi del riscaldamento dell’Artico sul pianeta, come il ritiro del ghiaccio marino e le conseguenti conseguenze per il raffreddamento globale, ha dimostrato il contributo diretto del riscaldamento dell’Artico all’aumento complessivo della temperatura.

La coautrice Julienne Stroeve ha sottolineato le implicazioni locali di un aumento della temperatura globale di 2°C, in particolare le profonde conseguenze per gli ecosistemi e le comunità artiche. È essenziale considerare questi impatti localizzati oltre alle conseguenze globali, come l’innalzamento del livello del mare e il rilascio di carbonio derivante dallo scongelamento del permafrost.

L’amplificazione artica è causata principalmente dal ritiro del ghiaccio marino, che porta ad un maggiore assorbimento della luce solare e del calore da parte dell’oceano. Inoltre, la mancanza di miscelazione verticale dell’aria nelle regioni polari rispetto ai tropici intrappola l’aria più calda più vicina alla superficie terrestre, esacerbando il riscaldamento.

Questo studio ha utilizzato un insieme completo di 40 modelli climatici per esaminare l’impatto del rapido riscaldamento dell’Artico. La rimozione di questo fattore dai modelli ha evidenziato il suo contributo significativo alle proiezioni della temperatura e all’incertezza associata.

Con l’intensificarsi dell’urgenza di combattere il cambiamento climatico, questo studio serve da forte promemoria della crescente crisi nell’Artico e delle sue profonde ripercussioni sugli obiettivi climatici globali. Sottolinea l’imperativo per i politici e gli scienziati di dare priorità al monitoraggio e alla comprensione delle dinamiche climatiche dell’Artico per mitigare gli effetti negativi del riscaldamento accelerato nella regione.

FAQ

D: In che modo il riscaldamento dell’Artico influisce sull’aumento della temperatura globale?



R: Il riscaldamento dell’Artico è responsabile dell’accelerazione dell’aumento della temperatura globale, raggiungendo la soglia dei 2°C otto anni prima rispetto a quanto previsto in precedenza. Ciò è dovuto al fatto che la regione artica si riscalda quasi quattro volte più velocemente della media globale, un fenomeno noto come amplificazione artica.

D: Perché il monitoraggio delle temperature artiche è fondamentale?



R: Il monitoraggio delle temperature artiche è essenziale perché il rapido riscaldamento della regione contribuisce in modo significativo all’aumento della temperatura globale. Un monitoraggio migliore consente previsioni climatiche più accurate e una migliore comprensione dei processi che si verificano nell’Artico, contribuendo a perfezionare le proiezioni del riscaldamento globale.

D: Quali sono le conseguenze di un aumento della temperatura globale di 2°C nell’Artico?



R: Un aumento della temperatura globale di 2°C comporterebbe un aumento medio annuo di 4°C nell’Artico e un aumento di 7°C durante l’inverno. Queste temperature elevate hanno gravi conseguenze per gli ecosistemi locali e le popolazioni dell’Artico e aggravano problemi globali come l’innalzamento del livello del mare e lo scioglimento del permafrost.

D: Cosa causa l’amplificazione artica?



R: L’amplificazione artica è causata principalmente dal ritiro del ghiaccio marino, che porta ad un maggiore assorbimento della luce solare e del calore da parte dell’oceano. Inoltre, la mancanza di miscelazione verticale dell’aria nell’Artico rispetto ai tropici intrappola l’aria più calda vicino alla superficie terrestre, intensificando il riscaldamento nella regione.