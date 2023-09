Un fossile appena scoperto svela il più grande carnivoro preistorico del Sud America

In un recente studio pubblicato sullo Zoological Journal della Linnean Society, un team di ricercatori internazionali ha fatto una scoperta straordinaria nella zona rurale di São Gabriel, nel sud del Brasile. Hanno scoperto i resti fossili di una specie di 265 milioni di anni chiamata Pampaphoneus biccai, che era il più grande e temibile predatore del suo tempo prima dell’avvento dei dinosauri.

Il fossile è eccezionalmente ben conservato e comprende un cranio completo e varie ossa scheletriche. Pampaphoneus apparteneva a un gruppo di primi terapsidi conosciuti come dinocefali, che erano animali di taglia medio-grande con un mix di specie carnivore ed erbivore. Queste creature avevano ossa craniche spesse, da cui il loro nome, che in greco significa "testa terribile". Sebbene sia stato trovato prevalentemente in Sud Africa e Russia, il Pampaphoneus biccai è l'unica specie conosciuta del suo genere in Brasile.

La scoperta fossile di Pampaphoneus fornisce preziose informazioni sugli ecosistemi terrestri che esistevano poco prima della più grande estinzione di massa nella storia della Terra. I ricercatori ritengono che questa formidabile creatura, con i suoi canini affilati e il forte morso, abbia svolto un ruolo ecologico simile a quello dei grandi felini moderni. Era in grado di catturare e divorare prede di piccole e medie dimensioni, con prove che suggerivano che potesse persino masticare ossa, simile al comportamento delle iene moderne.

Il nuovo esemplare è il secondo cranio di Pampaphoneus mai trovato in Sud America, ed è più grande del primo, offrendo una conoscenza senza precedenti sulla sua morfologia. Esistono infatti prove che suggeriscono l'esistenza di individui ancora più grandi, poiché è stato scoperto anche un frammento di mascella appartenente a un potenziale terzo individuo di Pampaphoneus.

I ricercatori stimano che gli individui più grandi di Pampaphoneus avrebbero potuto misurare fino a tre metri di lunghezza e pesare circa 400 kg. Questo carnivoro preistorico condivideva il suo habitat con altri animali, come il piccolo dicinodonte Rastodon e il gigantesco anfibio Konzhukovia, fornendo uno sguardo sul potenziale paleontologico della regione della Pampa.

La documentazione fossile di Pampaphoneus biccai amplia la nostra comprensione della diversità e del significato della vita preistorica in Sud America, facendo luce su un mondo antico che esisteva milioni di anni prima del regno dei dinosauri.

