5 asteroidi che si avvicinano alla Terra: rivelati i dettagli su dimensioni, velocità e distanza

La NASA ha identificato cinque asteroidi che stanno attualmente sfrecciando verso la Terra e si avvicineranno nei prossimi giorni. Questi asteroidi variano in dimensioni e velocità e uno di essi è grande quasi quanto un edificio. Ecco i dettagli chiave su ciascuna di queste rocce spaziali.

Asteroide 2023 SN1: Questo asteroide, largo 15 piedi, è attualmente in viaggio verso la Terra e passerà molto vicino il 20 settembre. Viaggia ad una velocità di 58,306 chilometri all'ora. L'avvicinamento più vicino di questo asteroide sarà di soli 332,000 chilometri, ovvero ancora più vicino alla distanza dalla Luna.

Asteroide 2023 RP9: Con una larghezza di circa 90 piedi, anche l’asteroide 2023 RP9 si sta dirigendo verso la Terra e raggiungerà il suo massimo avvicinamento il 20 settembre. Si sta muovendo alla notevole velocità di 47,678 chilometri all’ora e mancherà la Terra di soli 881,000 chilometri.

I restanti tre asteroidi non sono stati descritti individualmente nell'articolo originale, ma è probabile che abbiano caratteristiche simili in termini di dimensioni, velocità e vicinanza alla Terra.

Questi avvicinamenti ravvicinati degli asteroidi servono a ricordare la costante vigilanza richiesta nel monitorare gli oggetti spaziali che hanno la possibilità di avvicinarsi al nostro pianeta. La NASA e altre agenzie spaziali di tutto il mondo seguono continuamente gli asteroidi e altri corpi celesti per garantire il rilevamento tempestivo e potenziali strategie di mitigazione, se necessario.

È importante notare che, sebbene questi asteroidi si stiano avvicinando relativamente alla Terra, al momento non c’è motivo di preoccuparsi poiché le loro traiettorie calcolate non mostrano una minaccia significativa di collisione. Questi incontri offrono preziose opportunità agli scienziati per studiare da vicino queste rocce spaziali e migliorare la nostra comprensione della loro composizione e comportamento.

