La NASA segue l'asteroide 2009 UG che si avvicina alla Terra

La NASA monitora continuamente gli asteroidi che si avvicinano alla Terra a causa della loro potenziale minaccia. Tuttavia, a parte l’aspetto della sicurezza, questi asteroidi contengono preziose informazioni sulle origini dell’universo. Recentemente, la NASA ha raggiunto un traguardo notevole riportando un campione dell’asteroide Bennu attraverso la navicella spaziale OSIRIS-REx, facendo avanzare l’esplorazione dello spazio. Ora, la prossima missione della NASA, Psiche, mira a studiare un asteroide metallico situato tra Marte e Giove.

La missione Psyche si concentra sull’esplorazione delle caratteristiche uniche dell’asteroide, incluso il suo nucleo di nichel-ferro, che ha svolto un ruolo cruciale nella formazione del nostro sistema solare. Avvicinandosi fino a 280 chilometri all'asteroide Psiche, la NASA spera di raccogliere informazioni significative sulle dinamiche del sistema solare e oltre.

Oltre a Psiche, il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha recentemente rilevato un asteroide ad alta velocità chiamato 2009 UG diretto verso la Terra. Si prevede che questo asteroide, con una larghezza equivalente a un aereo, si avvicinerà al nostro pianeta il 30 settembre. Anche se arriverà relativamente vicino, a una distanza di 2.35 milioni di chilometri, la NASA rassicura che non rappresenta una minaccia per la Terra.

L'asteroide 2009 UG appartiene alla famiglia degli asteroidi Aten ed è stato osservato per la prima volta il 16 ottobre 2009. Dopo anni di osservazione, ora si sta avvicinando come previsto. Con una velocità di 32,418 chilometri orari, questo asteroide costituisce un altro oggetto di interesse per i diligenti sforzi di tracciamento della NASA.

Secondo le stime della NASA, solo gli asteroidi più grandi di 492 piedi sono considerati potenzialmente pericolosi. Poiché l’asteroide 2009 UG scende al di sotto di questa soglia, non si prevede che rappresenti alcun pericolo per il nostro pianeta.

Fonte: NASA JPL

