Nuove intuizioni sulla sopravvivenza dei vertebrati che vivono in alta quota

La scoperta di topi vivi dalle orecchie a foglia sulla cima del vulcano Llullaillaco nelle Ande ha distrutto le precedenti ipotesi sui limiti della vita dei vertebrati. I ricercatori sanno da tempo che topi mummificati sono stati trovati alle temperature gelide di questi picchi, ma non era chiaro se vivessero lì o fossero semplicemente in visita. Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato che questi piccoli mammiferi non solo risiedono a queste altitudini estreme, ma si sono adattati a prosperare in ambienti così difficili.

Inizialmente gli scienziati ipotizzarono che i topi mummificati potessero aver fatto parte di rituali sacrificali condotti dagli Inca. Tuttavia, l’analisi della datazione dei roditori conservati ha rivelato che sono relativamente giovani, escludendo la possibilità di un trasporto intenzionale da parte di antiche civiltà. Si ritiene invece che i topi dalle orecchie a foglia mummificano naturalmente a causa delle condizioni fredde e secche delle cime del vulcano.

Nel 2013, un topo vivo è stato osservato correre attraverso un campo di neve sul vulcano Llullaillaco ad un'altitudine di 20,360 piedi, stabilendo un nuovo record. I ricercatori sono tornati nel 2020 e hanno catturato con successo altri topi vivi, compresi quelli trovati sulla vetta, a un’incredibile altezza di 22,100 piedi sopra il livello del mare. Questo ha segnato il luogo più alto in cui sia mai stato trovato un vertebrato, poiché gli uccelli possono volare più in alto ma non possono sostenere queste altitudini.

Si credeva che l'ambiente difficile di queste cime vulcaniche, caratterizzato da venti violenti, mancanza di vegetazione e livelli di ossigeno significativamente ridotti, fosse inospitale per i mammiferi. Tuttavia, ricerche recenti hanno dimostrato il contrario. Gli scienziati hanno raccolto centinaia di altri topi mummificati e con le orecchie a foglia vivi provenienti da Llullaillaco e da altri vulcani vicini sopra i 19,700 piedi.

Confrontando i genomi dei topi che vivono in alta quota con quelli che vivono ad altitudini più basse, i ricercatori hanno confermato che i topi che vivono a queste altezze estreme sono strettamente imparentati. Ciò suggerisce che non solo si riproducono ma risiedono anche lì, piuttosto che essere visitatori transitori. La presenza di tane di roditori sopra i 19,700 piedi supporta ulteriormente questa conclusione.

Sebbene il mistero dei topi mummificati sia stato risolto, rimangono ancora interrogativi sugli adattamenti specifici che consentono a questi piccoli mammiferi di sopravvivere nel loro habitat gelido. Inoltre, la loro dieta e i meccanismi per stare al caldo in condizioni così estreme devono ancora essere pienamente compresi. Gli studi in corso, inclusa la creazione di una colonia di topi d’alta quota per l’osservazione e l’analisi, mirano a svelare questi misteri.

FAQ

D: I topi dalle orecchie a foglia vivono esclusivamente sulle cime dei vulcani?

R: Topi dalle orecchie a foglia sono stati trovati sulle cime dei vulcani delle Ande, ma i ricercatori li hanno scoperti anche su altre alte vette nella regione di Puna de Atacama.

D: Come sopravvivono i topi dalle orecchie a foglia ad altitudini così estreme?

R: I topi dalle orecchie a foglia si sono adattati alle dure condizioni dei loro habitat ad alta quota. Sebbene i meccanismi specifici non siano ancora del tutto compresi, la ricerca in corso mira a scoprire le loro strategie di sopravvivenza.

D: I topi dalle orecchie a foglia sono gli unici vertebrati in grado di vivere a tali altezze?

R: I topi dalle orecchie a foglia sono i vertebrati che vivono più in alto che siano stati scoperti finora. Gli uccelli possono volare più in alto, ma non possono sostenere queste altitudini come habitat.

D: Perché i topi dalle orecchie a foglia mummificano naturalmente?

R: Le condizioni fredde e secche sulle cime del vulcano contribuiscono alla naturale mummificazione dei topi dalle orecchie a foglia. Queste condizioni preservano i corpi anziché decomporrli.

D: Qual è il significato di questa ricerca?

R: Questa ricerca sfida le ipotesi precedenti sui limiti della vita dei vertebrati e fornisce preziose informazioni sull’adattabilità dei mammiferi in ambienti estremi. Amplia la nostra comprensione della resilienza e della diversità della vita sulla Terra.