Un enorme asteroide che si avvicina alla Terra solleva preoccupazioni

By

Gli asteroidi sono oggetti di grande interesse per gli scienziati spaziali a causa della loro potenziale minaccia per la Terra. Queste rocce spaziali, che seguono orbite specifiche, possono entrare in collisione con il nostro pianeta e causare la distruzione globale. Mentre la maggior parte degli asteroidi si trova nella fascia degli asteroidi tra Giove e Marte, alcuni si avvicinano alla Terra, sollevando preoccupazioni sui potenziali impatti.

La NASA, nei suoi sforzi per proteggere la Terra dalle minacce degli asteroidi, monitora da vicino queste rocce spaziali utilizzando strumenti e osservatori avanzati terrestri e spaziali. Ciò include NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 e Catalina Sky Survey, che forniscono informazioni dettagliate sulle dimensioni e le caratteristiche di questi asteroidi.

Di particolare preoccupazione è l’imminente visita dell’asteroide 349507 (2008 QY) sulla Terra. Si prevede che questo enorme asteroide, largo circa 2200 piedi, arriverà a 6.32 milioni di chilometri dal nostro pianeta. La sua velocità relativa è stimata nella spaventosa cifra di 75,457 chilometri all'ora. Questo asteroide appartiene alla famiglia Apollo ed è stato osservato per la prima volta nel 1989. Il suo ultimo avvistamento noto è avvenuto all'inizio di quest'anno.

Secondo la NASA, un asteroide è classificato come potenzialmente pericoloso se supera la larghezza di 492 piedi. Con una larghezza di 2200 piedi, l’asteroide 349507 (2008 QY) supera questa soglia, causando notevoli preoccupazioni. Tuttavia, le proiezioni attuali indicano che passerà in sicurezza vicino alla Terra senza rappresentare alcun pericolo.

Mentre gli scienziati continuano a monitorare e studiare gli asteroidi, è fondamentale rimanere informati sulle potenziali minacce provenienti dallo spazio. Con il progresso della tecnologia, acquisiamo una migliore comprensione di questi oggetti cosmici e possiamo prendere le precauzioni necessarie per proteggere il nostro pianeta da possibili impatti.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov

– Tecnologia HT: https://tech.hindustantimes.com