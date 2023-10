Osservazione della Luna, Venere, Giove e Saturno nel cielo

By

Questo articolo fornisce un riepilogo degli attuali eventi celesti, comprese le posizioni e i movimenti di Venere, Giove e Saturno.

Nel cielo mattutino, la brillante Venere può essere vista a est-sud-est prima dell'alba. Attualmente è al suo massimo intervallo di levata prima dell'alba, che durerà fino al 6 novembre. Un'ora prima dell'alba, Venere si trova a oltre 30° sopra l'orizzonte est-sud-est e si muove verso est davanti alla costellazione del Leone. Si trova a meno di 20° in basso a sinistra di Regolo, la stella più luminosa del Leone. Tuttavia, a causa della presenza di una luna brillante nel cielo, questa potrebbe essere l'ultima mattina per oltre una settimana in cui si potranno vedere le stelle del Leone senza l'ausilio del binocolo.

Giove, invece, si trova nel cielo occidentale, a meno di 20° in alto e a oltre 125° da Venere. Il divario tra Venere e Giove continua ad ampliarsi ogni giorno. Quando la separazione raggiunge i 180°, Giove tramonterà al sorgere di Venere. Ciò avverrà il 10 dicembre. Successivamente, Giove tramonterà prima del sorgere di Venere.

Nel cielo serale, Saturno è visibile sopra l'orizzonte sud-sudest dopo il tramonto. Non è luminoso come Venere o Giove, ma è comunque uno dei corpi stellari più luminosi nel cielo. Saturno si trova a circa 30° sopra l'orizzonte e circa 20° sopra la stella Fomalhaut.

Durante la notte, Giove, Saturno e la Luna appariranno più a ovest a causa della rotazione terrestre. Saturno sarà nel cielo meridionale meno di tre ore dopo il tramonto e tramonterà più di un'ora prima del sorgere di Venere. Giove si troverà a sud-est all’avvicinarsi della mezzanotte e sarà nuovamente visibile nel cielo occidentale prima dell’alba.

Osservare la Luna, Venere, Giove e Saturno nel cielo può fornire un'affascinante esperienza celeste. Non perdere l'opportunità di osservare questi bellissimi corpi celesti mentre si muovono e interagiscono nel cielo notturno.

Fonte:

– Programma informatico MICA dell'Osservatorio navale statunitense