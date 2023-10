Arturo fa la sua apparizione mattutina prima dell'alba

Arturo, la seconda stella più luminosa visibile dalle latitudini medio-settentrionali, sta facendo la sua prima apparizione mattutina nella zona est-nordest prima dell'alba. Brilla con un'intensità di 100 soli ed è la stella più luminosa nella metà settentrionale del cielo. Arturo può essere visto anche nel cielo occidentale dopo il tramonto, apparendo oltre 10° sopra l'orizzonte ovest-nordovest circa un'ora dopo il tramonto.

Un fatto interessante su Arturo è che è abbastanza lontano a nord da essere visibile sia nel cielo serale occidentale che nel cielo mattutino orientale. In questo periodo dell'anno si trova sotto l'orizzonte per circa tre ore in meno rispetto al sole, il che gli permette di essere visto in entrambe le direzioni. L'Orsa Maggiore può essere utilizzato per localizzare Arturo, poiché la maniglia curva punta verso di esso.

Oltre ad Arturo, anche il pianeta Venere è visibile durante il crepuscolo mattutino a est-sud-est. Venere appare davanti alle stelle della costellazione del Leone e il suo movimento contro il campo stellare può essere facilmente osservato da una mattina all'altra. Venere mostra fasi ed è attualmente in una fase leggermente gibbosa, con il 51% del pianeta illuminato dalla nostra vista.

Nel frattempo, Giove è nel cielo occidentale circa un'ora prima dell'alba, e attualmente si trova a oltre 20° sopra l'orizzonte occidentale. Si sta gradualmente allontanando da Venere mentre retrocede o si sposta verso ovest contro il campo stellare. Giove alla fine tramonterà al sorgere di Venere, e i due pianeti avranno una congiunzione ravvicinata il 23 maggio 2024, ma sarà difficile da osservare a causa della luce abbagliante del sole.

Infine, la luminosa luna gibbosa e Saturno possono essere visti nel cielo sud-orientale dopo il tramonto. Anche Nettuno si trova nello stesso campo binoculare della Luna, ma è una visione stimolante anche nelle notti senza luna. Gli skywatcher con i telescopi potrebbero avere maggiori possibilità di vederlo.

Nel complesso il cielo è pieno di oggetti celesti interessanti da osservare sia prima dell'alba che dopo il tramonto.

Fonte:

– Programma informatico MICA dell'Osservatorio navale statunitense.