Eclissi solare e pianeti del mattino

Il 14 ottobre 2023 sarà visibile un’eclissi solare nell’emisfero occidentale. Durante questa eclissi, anche i brillanti Venere e Giove saranno visibili prima dell'alba. L’eclissi inizierà sulla costa dell’Oregon e proseguirà verso est attraverso Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Texas e Golfo del Messico. Gli osservatori del cielo nel percorso dell'eclissi saranno testimoni di un'eclissi anulare o "anello di fuoco", in cui la luna non copre completamente il sole, creando un anello di luce attorno alla luna.

Al di fuori dell'ombra principale, gli osservatori del cielo sperimenteranno un'eclissi parziale a seconda della loro distanza dal percorso. A Chicago la luna coprirà il 54% del sole, mentre a Phoenix ne sarà coperto l’85%. Il modo migliore per osservare l'eclissi è proiettare il sole su uno schermo attraverso un telescopio o un binocolo. Un altro metodo consiste nell'utilizzare un piccolo foro, come quello praticato in un foglio di alluminio, per creare un'immagine dell'eclissi su uno schermo bianco. La sovrapposizione delle foglie su un albero può anche creare fori stenopeici naturali che proiettano più immagini dell'eclissi sul terreno.

Questa eclissi è un precursore dell’eclissi solare totale che sarà visibile in gran parte del Nord America l’8 aprile 2024. Questa imminente eclissi avverrà meno di un giorno dopo che la Luna sarà al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Di conseguenza, la Luna coprirà completamente il disco solare, rivelando la corona solare.

Oltre all'eclissi, nel cielo mattutino e serale si verificano anche interessanti eventi celesti. Prima dell'alba, nel cielo orientale si può vedere la brillante Venere, insieme a Regolo, la stella più luminosa del Leone. Venere si sta lentamente spostando verso est e presto supererà Rho Leonis, un'altra stella del Leone. Giove, invece, può essere visto nel cielo occidentale prima dell'alba, vicino alle stelle Hamal e Menkar. Saturno è visibile a sud-est dopo il tramonto e, sebbene non sia abbagliante come Venere e Giove, è comunque uno spettacolo impressionante.

