Il Cielo nel novembre 2023: Venere, Giove e Saturno

Nel novembre 2023, gli osservatori del cielo mattutino potranno ammirare uno spettacolo meraviglioso costituito dalla falce di luna e da Venere. Circa un'ora prima dell'alba, la luna crescente, illuminata al 30%, può essere vista nel cielo sud-orientale, situata a metà altezza. La brillante Venere brilla brillantemente oltre 20° in alto a destra del globo lunare. Per chi ha un binocolo, Denebola, la coda del Leone, può essere individuata a circa 16.0° in basso a sinistra della Luna.

Nelle due mattine successive, Venere, la luna e la stella Zaniah (conosciuta anche come Eta Virginis) appariranno nello stesso campo visivo. Gli osservatori possono osservare la luna avvicinarsi gradualmente a Venere mentre Venere si allontana da Zavijava e si avvicina a Zaniah. La mattina del 13 Venere passerà accanto a Zania. Usando il binocolo, si può anche osservare il lontano campo stellare accanto a Venere.

Inoltre, gli spettatori possono cercare lo splendore della terra sulla luna, causato dalla luce solare che si riflette sugli oceani, sulle nuvole e sulla terra della Terra. Questo fenomeno illumina dolcemente la parte notturna della luna, aumentandone la bellezza.

Giove, un altro pianeta importante, può essere visto nel cielo serale. È basso a ovest e diventa più fioco man mano che tramonta. Nonostante gli effetti atmosferici di oscuramento e sfocatura, Giove rimane visibile finché non tramonta, a differenza di Saturno.

A proposito di Saturno, lo si trova a oltre 30° in direzione sud-sud-est circa un'ora dopo il tramonto. Si sta lentamente muovendo verso est di fronte all'Acquario ed è attualmente posizionato a circa 6.7° in alto a sinistra di Deneb Algedi, la coda del Capricorno. Saturno si sta gradualmente spostando verso Skat, la gamba dell'Acquario, e Lambda Aquarii. È visibile anche Fomalhaut, situato a circa 20° in basso a sinistra di Saturno e quasi 15° sopra l'orizzonte. Saturno è visibile per un paio d'ore dopo il tramonto prima di tramontare a ovest-sud-ovest.

In sintesi, novembre 2023 offre agli appassionati del cielo l’opportunità di osservare la falce di luna e Venere nel cielo del primo mattino prima dell’alba. Inoltre, Giove e Saturno sono facilmente visibili nelle ore serali. Quindi prendi il tuo binocolo e preparati per uno spettacolo celeste mozzafiato questo mese!

Definizioni:

– Earthshine: la luce solare riflessa dalla Terra che illumina la parte oscura della luna.

– Denebola: il nome della stella Beta Leonis, situata nella costellazione del Leone.

– Zaniah: Conosciuta anche come Eta Virginis, Zaniah è una stella nella costellazione della Vergine.

Fonte:

– Il programma informatico MICA dell'Osservatorio navale statunitense.