L'ultimo quarto di luna e la brillante Venere nel cielo

5 novembre 2023: L'Ultimo Quarto di Luna è visibile prima dell'alba, accompagnato dalla luminosa presenza di Venere a est-sudest. La Luna è attualmente mezza piena e può essere vista ad est, situata tra le deboli stelle della costellazione del Cancro. Con l'avvicinarsi del crepuscolo mattutino, la luna sorge più in alto a est-sud-est.

Venere, conosciuta come la Stella del Mattino, brilla brillantemente a oltre 30° sopra l'orizzonte est-sud-est. Si trova a circa 40° in basso a sinistra della Luna e si muove verso est davanti alle lontane stelle della costellazione della Vergine. Venere è posizionata a soli 0.7° sopra Zavijava, conosciuta anche come Beta Virginis, e domani mattina passerà entro 0.5° dalla stella. Per localizzare Zavijava vicino al pianeta, si consiglia un binocolo.

L'osservazione di Venere attraverso un telescopio rivela le sue fasi, con la fase attuale che è gibbosa, il che significa che è illuminata per circa il 57%. Questa fase è chiamata fase gibbosa mattutina. Nei prossimi giorni Venere continuerà ad avvicinarsi alla stella Spica, che si trova a circa 5° verso est, a circa 27° in basso a sinistra di Venere. I due raggiungeranno un'ampia congiunzione circa una settimana dopo il 22.

Nel cielo serale sia Mercurio che Marte non sono visibili. Mercurio raggiungerà la sua massima elongazione rispetto al Sole il 4 dicembre, ma la sua posizione bassa nel cielo sudoccidentale ne ostacola la visibilità durante le ore serali. Marte, invece, si dirigerà verso la congiunzione superiore il 17 novembre e alla fine diventerà visibile nel cielo mattutino.

Saturno, tuttavia, può essere visto a sud-sud-est dopo il tramonto, brillando più luminoso della maggior parte delle altre stelle nel cielo. Recentemente ha terminato il suo movimento retrogrado e si sta spostando verso est, anche se a un ritmo lento. Saturno si trova nello stesso campo visivo binoculare di Deneb Algedi, la coda del Capricorno, con circa 6.7° in basso a destra del pianeta. Si sta gradualmente dirigendo verso Skat e Lambda Aquarii.

Giove è oltre 10° sopra l'orizzonte orientale ed è retrogrado davanti all'Ariete, a ovest di una linea immaginaria da Hamal a Menkar. A seguito della sua opposizione, Giove sarà visibile per tutta la notte.

