Giove in opposizione: uno spettacolare evento celeste

Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, sarà nel cielo tutta la notte il 3 novembre 2023, mentre la Terra passa tra il pianeta e il sole. Ciò significa che Giove sarà visibile nel cielo orientale dopo il tramonto e in quello occidentale prima dell'alba.

Durante questo periodo Giove sarà in opposizione, il che significa che la Terra si trova esattamente tra Giove e il sole. Questa configurazione è chiamata opposizione perché il Sole e Giove sono a 180° di distanza nel cielo, apparendo in direzioni opposte. A differenza di alcuni eventi celesti, non è necessario osservare Giove nel momento dell'opposizione, poiché il pianeta è sempre straordinariamente luminoso.

Con l'aiuto di un telescopio, gli osservatori possono intravedere almeno quattro delle più grandi lune e nuvole di Giove che vengono spostate parallelamente all'equatore dalla rapida rotazione del pianeta. Si può anche osservare la Grande Macchia Rossa, un disturbo atmosferico di lunga durata, che attraversa la faccia visibile di Giove. Durante la notte, si possono osservare le lune più grandi eseguire una danza lenta attorno al pianeta.

Oltre a Giove, nel cielo accadono altri eventi celesti. Venere, la stella del mattino, sarà visibile a est-sud-est prima dell'alba. Sarà visto con Zavijava, noto anche come Beta Virginis, nella costellazione della Vergine. La luna gibbosa sarà alta a sud-ovest, vicino ai Gemelli, prima dell’alba. Saturno, la Meraviglia dagli Anelli, sarà a oltre 30° a sud-sud-est dopo il tramonto.

