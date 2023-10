Lynne Maquat e Demis Hassabis terranno la conferenza del Gairdner National Program 2023

By

La Fondazione Gairdner è nota per il riconoscimento di importanti contributi alla ricerca nel campo del trattamento e dell'alleviamento delle malattie. Nell'ambito della Gairdner National Program Lecture 2023, McGill Research + Innovation ospiterà Lynne E. Maquat e Demis Hassabis, entrambi destinatari del prestigioso Canada Gairdner International Award.

Demis Hassabis, co-fondatore e CEO di Google DeepMind, è diventato famoso per la sua esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). È stato riconosciuto per il suo contributo allo sviluppo di AlphaFold, una soluzione basata sull'intelligenza artificiale per la sfida di lunga data della previsione della struttura delle proteine. AlphaFold ha fornito alla comunità scientifica la visione più accurata e completa della struttura del proteoma umano, offrendo un immenso potenziale di progresso nella ricerca biologica e medica.

Hassabis non si concentra solo sui progressi dell’intelligenza artificiale, ma sottolinea anche l’importanza delle considerazioni etiche nel settore. Con l'obiettivo di creare un'intelligenza artificiale generale, guida gli sforzi per sviluppare macchine in grado di apprendere, pensare e risolvere problemi complessi. Allo stesso tempo, sostiene una ricerca responsabile sull’intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di affrontare le implicazioni sociali a lungo termine delle potenti tecnologie.

Anche Lynne Maquat, esperta nelle basi molecolari delle malattie umane, compresi i meccanismi di decadimento dell'mRNA, terrà una conferenza durante l'evento. La sua ricerca si concentra sullo sviluppo di terapie per malattie associate al decadimento iperattivato dell'mRNA mediato da sciocchezze, come la sindrome dell'X fragile. La scoperta rivoluzionaria di Maquat del decadimento dell'mRNA mediato da sciocchezze le è valso il Canada Gairdner International Award nel 2015. La sua conferenza approfondirà quest'area di competenza, esplorando il ruolo del decadimento dell'mRNA mediato da sciocchezze nella salute e nelle malattie umane.

Le conferenze e una sessione di domande e risposte si terranno presso l'Anfiteatro Jeanne Timmins presso The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital) il 23 ottobre 2023, dalle 2:30 alle 4:30. Dopo l'evento si terrà un ricevimento. Si consiglia di registrarsi anticipatamente all'evento.

