Tecnologo capo dell'Ames Center

Questo articolo evidenzia i progetti di ricerca e i principali ricercatori dell'Ames Center in varie aree della tecnologia e dell'esplorazione. I progetti menzionati includono l'ablatore riflettente le radiazioni di ispirazione biologica (BIRRA) per consentire missioni di atterraggio su pianeti giganti gassosi, il telescopio spaziale pieghevole (CST) per l'imaging e l'osservazione di nanosatelliti, la modellazione computazionale di materiali ablativi per il rientro atmosferico e la tecnologia di incapsulamento per Fornitura di terapie mediche per viaggi spaziali di lunga durata.

Ablatore riflettente le radiazioni (BIRRA) di ispirazione biologica per consentire missioni di ingresso, discesa e atterraggio su pianeti giganti gassosi o ambienti ad alta intensità di radiazioni

Il progetto BIRRA, guidato da Sylvia Johnson, mira a sviluppare uno scudo termico in grado di riflettere le radiazioni durante il rientro. I tradizionali sistemi di protezione termica per le missioni di rientro sono pesanti, quindi questo progetto esplora l’utilizzo di strutture ordinate presenti in natura per creare materiali in grado di riflettere le radiazioni.

Telescopio spaziale pieghevole (CST) per l'imaging e l'osservazione di nanosatelliti

Il progetto Collapsible Space Telescope, guidato da Elwood Agasid, si concentra sullo sviluppo di un sistema di imaging compatto utilizzando nanosatelliti. I nanosatelliti che aderiscono allo standard CubeSat possono essere costruiti rapidamente e distribuiti come carichi utili secondari su vari veicoli di lancio. Integrando un telescopio dispiegabile in un nanosatellite, questo progetto mira a dimostrare il rapporto costo-efficacia e la versatilità dei nanosatelliti per le missioni di imaging e osservazione.

Modellazione computazionale di materiali ablativi: applicazione alla pirolisi fenolica

John Lawson guida il progetto Computational Modeling of Ablative Materials, che mira a sviluppare metodi computazionali robusti per modellare la pirolisi dei polimeri fenolici. I materiali ablativi sono necessari per missioni di rientro impegnative e i materiali attuali limitano alcune missioni della NASA. Migliorare la comprensione e la modellazione della pirolisi aiuterà nello sviluppo di nuovi materiali ablativi e migliorerà la progettazione dei sistemi di protezione termica.

Tecnologia di incapsulamento per la somministrazione di terapie mediche

Nel campo della medicina spaziale, il progetto Encapsulation Technology, guidato da David J. Loftus, si concentra sullo sviluppo di un metodo per incapsulare cellule in grado di fornire agenti terapeutici. Questa tecnologia sarebbe utile per i viaggi spaziali di lunga durata, poiché può prevenire il rigetto delle cellule da parte del sistema immunitario e consentire il rilascio controllato di proteine ​​terapeutiche. Il progetto utilizza capsule porose a rete di carbonio come scudo immunitario e veicolo di somministrazione per agenti terapeutici.

Questo articolo fornisce una panoramica dei diversi progetti di ricerca condotti presso l'Ames Center, evidenziando gli approcci e le tecnologie innovativi in ​​fase di sviluppo per far avanzare l'esplorazione e la tecnologia spaziale.