Impronte umane scoperte nel Parco nazionale di White Sands suggeriscono gli antichi abitanti del New Mexico

I ricercatori hanno fatto una scoperta sorprendente nel Parco nazionale di White Sands, scoprendo impronte che suggeriscono che gli esseri umani potrebbero aver abitato quello che oggi è il Nuovo Messico oltre 20,000 anni fa. Questa scoperta mette in discussione le precedenti credenze secondo cui gli umani si stabilirono per la prima volta nella regione circa 12,000 anni fa.

Le impronte sono state trovate nelle dune di sabbia di gesso del parco, preservate per migliaia di anni a causa delle condizioni geologiche uniche. Analizzando la profondità, la larghezza e la lunghezza del passo delle impronte, i ricercatori sono stati in grado di dedurre informazioni importanti sugli individui che hanno lasciato il segno.

Gli scienziati sono da tempo interessati a comprendere la cronologia della migrazione e degli insediamenti umani nel Nord America. Questa scoperta fornisce prove preziose che gli esseri umani erano presenti in quello che oggi è il Nuovo Messico molto prima di quanto si pensasse in precedenza, aggiungendo alla nostra comprensione della storia umana preistorica nel continente.

La scoperta solleva anche interrogativi su come questi primi abitanti arrivarono nella regione. Si ipotizza che potrebbero aver seguito la selvaggina lungo antiche rotte migratorie o navigato lungo corsi d'acqua, espandendo i loro territori nel tempo.

Ulteriori studi saranno condotti sulle impronte per ottenere maggiori informazioni sui comportamenti e sugli stili di vita di questi antichi esseri umani. Esaminando le impronte in modo più dettagliato, i ricercatori sperano di conoscere le proporzioni del loro corpo, il sesso e persino le possibili interazioni con l'ambiente.

Questa straordinaria scoperta apre nuove strade per la ricerca archeologica e sottolinea l’importanza dell’esplorazione continua in aree note per la loro ricca storia. È una testimonianza del valore di preservare e proteggere i paesaggi naturali come il Parco nazionale di White Sands, che continuano a svelare scorci affascinanti sul nostro passato condiviso.

Fonte:

– Servizio Parchi Nazionali