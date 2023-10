Nuovi approfondimenti sul vetro dell’antica Roma svelano il potenziale dei cristalli fotonici

Gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria in diversi siti archeologici e di costruzione dell'antica Roma. Si è scoperto che frammenti di antichi vasi di vetro romani, sepolti sotto terra per secoli, possiedono un potenziale tecnologico moderno unico. Questi frammenti di vetro, noti per i loro splendidi colori iridescenti, contengono in realtà cristalli fotonici che possono produrre effetti ottici filtrando e riflettendo la luce.

I cristalli fotonici sono nanostrutture con disposizioni ordinate di atomi che possono creare colorazioni iridescenti. Si trovano in vari animali e sono stati anche progettati artificialmente per un'ampia gamma di applicazioni. Tuttavia, la presenza di cristalli fotonici sui frammenti di vetro dell’antica Roma non era qualcosa che il gruppo di ricerca aveva inizialmente previsto.

La scoperta è stata fatta dai professori di ingegneria Fiorenzo Omenetto e Giulia Guidetti al Silklab della Tufts University. La struttura molecolare di questi minuscoli frammenti di vetro si riorganizza nel corso di migliaia di anni, dando luogo alla formazione di cristalli fotonici. Le strutture atomiche e minerali uniche sui frammenti di vetro sono state generate dall'esposizione a condizioni ambientali come cambiamenti nel pH e variazioni nelle acque sotterranee.

Il gruppo di ricerca ha soprannominato affettuosamente un frammento di vetro particolarmente accattivante “Wow glass” per il suo aspetto scintillante. Questo frammento è stato recuperato da un sito vicino alla moderna Aquileia, in Italia, un'antica città romana. La microscopia elettronica a scansione ha rivelato la composizione strutturale e l'analisi elementare del vetro.

La patina dorata a specchio sulla parte esterna del vetro è attribuita alla formazione degli strati di Bragg, che sono strati di silice con densità alternate. Il team ritiene che questa formazione sia il risultato di processi di corrosione e ricostruzione guidati dal suolo, dai minerali, dall’acqua piovana e da altri fattori. Gli strati di materiale cristallino sono incredibilmente ordinati e sono costituiti da centinaia di strati di silice e minerali alternati.

Questi risultati aprono possibilità per replicare e accelerare la crescita dei materiali ottici in laboratorio. Invece di doverli produrre, i ricercatori potrebbero essere in grado di coltivare questi materiali utilizzando processi simili che si verificano naturalmente sui frammenti di vetro dell’antica Roma.

Nel complesso, questa svolta getta nuova luce sull’antico vetro romano e sul suo potenziale tecnologico non ancora sfruttato. Lo studio, “Cristalli fotonici costruiti dal tempo nel vetro dell’antica Roma”, è stato pubblicato negli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze.

FAQ

Cosa sono i cristalli fotonici?

I cristalli fotonici sono nanostrutture che possiedono disposizioni ordinate di atomi, risultando in effetti ottici unici. Possono filtrare e riflettere la luce, producendo colorazioni iridescenti. Questi cristalli si trovano in natura in vari animali e sono stati anche progettati artificialmente per un'ampia gamma di applicazioni.

Qual è il significato dei cristalli fotonici trovati sul vetro dell'antica Roma?

La scoperta di cristalli fotonici su frammenti di vetro dell'antica Roma fornisce informazioni sul potenziale tecnologico unico di questi manufatti. Svela la formazione naturale dei materiali ottici nel tempo, che potrebbe potenzialmente essere replicata e accelerata in laboratorio. Ciò apre possibilità per la coltivazione di materiali ottici anziché fare affidamento esclusivamente sui processi di produzione.

Come si sono formati i cristalli fotonici sui frammenti di vetro dell'antica Roma?

Si ritiene che la formazione di cristalli fotonici sui frammenti di vetro sia il risultato di processi di corrosione e ricostruzione. I cambiamenti delle condizioni ambientali, come le variazioni del pH e delle acque sotterranee, insieme alla presenza di suolo e minerali, hanno contribuito alla diffusione e alla corrosione ciclica della silice nel vetro. Gli strati risultanti di materiale cristallino sono incredibilmente ordinati e sono costituiti da strati alternati di silice e minerali.