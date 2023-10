L'antico DNA dei moscerini della frutta

By

I ricercatori dell'Università del Wisconsin-Madison e dell'Università di Lund hanno condotto uno studio analizzando il DNA dei moscerini della frutta provenienti da collezioni museali risalenti a 200 anni fa. Questi moscerini della frutta, conosciuti scientificamente come Drosophila melanogaster, sono da oltre un secolo un animale chiave per la ricerca genetica. Le mosche furono raccolte dai naturalisti in Europa tra l'inizio del 1800 e gli anni '1930. I ricercatori sono riusciti a estrarre e analizzare il DNA di queste antiche mosche, rivelando nuove informazioni sulla loro evoluzione.

Lo studio ha scoperto che le mosche raccolte all’inizio del 1800 erano geneticamente più simili alle mosche attuali rispetto a quelle raccolte negli anni ’1930. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le mosche più vecchie sono state tra le prime ad arrivare nella regione, portando alla deriva genetica e ad una maggiore variazione nella popolazione. Tuttavia, col passare del tempo e con l’incrocio delle mosche con mosche provenienti da altre parti d’Europa, la loro unicità genetica è diminuita.

I ricercatori hanno anche identificato una manciata di geni che mostravano segni di pressione evolutiva. Si è scoperto che un gene, Cyp6g1, rende le mosche più resistenti al pesticida DDT, introdotto negli anni '1940. Un altro gene, Ahcy, ha avuto un ruolo nell’adattamento delle mosche alle temperature più fresche e alle giornate più brevi negli ambienti ad alta latitudine.

Lo studio dimostra il valore delle collezioni museali per la ricerca genetica, nonché l’importanza dello studio del DNA antico per comprendere l’evoluzione delle specie. Il moscerino della frutta, con la sua breve durata di vita di 50 giorni, offre un'opportunità unica per studiare i cambiamenti genetici avvenuti nel corso di migliaia di generazioni.

