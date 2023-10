Un time-lapse ventennale di Eta Carinae: nuove intuizioni su un'esplosione stellare

By

Le osservazioni dell'Osservatorio a raggi X Chandra, combinate con i dati del telescopio XMM-Newton dell'ESA, hanno fornito nuove affascinanti informazioni su un'esplosione stellare conosciuta come la "Grande Eruzione" in Eta Carinae. Questa eruzione avvenne a metà del 1800 e fu così intensa che il sistema espulse violentemente l'equivalente di massa di 10-15 Terre, formando una densa bolla di gas chiamata Nebulosa Homunculus.

Chandra ha catturato immagini di Eta Carinae nel 1999, 2003, 2009, 2014 e 2020, consentendo agli scienziati di studiare l'espansione del materiale della Grande Eruzione nell'arco di due decenni. Le ultime osservazioni rivelano non solo un anello luminoso di raggi X attorno alla Nebulosa Homunculus, ma anche un anello di raggi X più debole che fornisce preziose informazioni sulla violenta storia di Eta Carinae.

Si ritiene che il debole guscio a raggi X sia l'onda d'urto della Grande Eruzione nel 1840, che prima era sconosciuta. Questa scoperta fa luce sul retroscena di Eta Carinae e contribuisce alla nostra comprensione della sua evoluzione. L'autore principale dello studio, Michael Corcoran, spiega che questo debole guscio a raggi X "racconta una parte importante del retroscena di Eta Carinae che altrimenti non avremmo conosciuto".

Ulteriori analisi suggeriscono che il guscio esterno dei raggi X abbia avuto origine dal materiale espulso dalla stella morente prima della Grande Eruzione. Il movimento degli ammassi nella regione, come osservato dal telescopio spaziale Hubble, indica che questo materiale è stato probabilmente spazzato via tra il 1200 e il 1800. L'onda d'urto della Grande Eruzione ha riscaldato questi ammassi a milioni di gradi Celsius, creando la brillante X- anello di raggi. Ora, l’onda d’urto si è spostata oltre l’anello, fornendo ulteriori prove del fatto che la Grande Eruzione fu probabilmente causata dalla fusione tra due stelle in un sistema a tre stelle.

Questo sforzo di collaborazione tra Chandra e XMM-Newton ha dimostrato il potere di combinare osservazioni provenienti da diversi strumenti astronomici per ottenere informazioni più profonde su questi fenomeni stellari. I risultati sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal e contribuiscono alla nostra conoscenza della complessa dinamica e dell’evoluzione degli eventi stellari esplosivi.

Fonte:

– The Astrophysical Journal (studio pubblicato)

– Credito immagine: raggi X: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et al; Elaborazione delle immagini: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC