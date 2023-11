La borsa degli attrezzi galleggiante suscita fascino mentre fluttua sopra la terra

By

In una svolta inaspettata degli eventi, due astronauti della NASA hanno recentemente intrapreso una passeggiata spaziale di routine attorno alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per alcuni lavori di manutenzione tanto necessari. Il Magg. Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno trascorso più di sei ore fuori dalla stazione durante la loro prima passeggiata spaziale, rimuovendo con successo un supporto della barra di movimentazione e sostituendo un cuscinetto. Tuttavia, rientrando nella stazione spaziale, notarono immediatamente uno sfortunato incidente: la loro borsa degli attrezzi era scomparsa.

La NASA ha rapidamente fornito un aggiornamento sul suo sito web, confermando che una borsa degli attrezzi era stata persa involontariamente durante l'attività. Fortunatamente, gli strumenti all'interno della borsa non sono stati fondamentali per l'intera durata della passeggiata spaziale, riducendo al minimo l'impatto sugli importanti compiti degli astronauti. Il controllo della missione ha stabilito che la traiettoria della borsa presentava un basso rischio di collisione con la stazione spaziale.

La borsa degli attrezzi scomparsa è ora diventata un'aggiunta piuttosto peculiare agli innumerevoli oggetti che fluttuano nello spazio, attualmente in orbita a circa 250 miglia sopra la Terra. Gli esperti prevedono che la borsa, un porta attrezzi bianco e luminoso, probabilmente rimarrà alla deriva per diversi mesi prima di disintegrarsi. Sebbene il contenuto esatto della borsa rimanga sconosciuto, ha attirato l'attenzione degli appassionati di spazio di tutto il mondo.

EarthSky, un rinomato sito web di tracciamento spaziale, suggerisce che con un cielo limpido e un binocolo, le persone sulla Terra potrebbero avere la possibilità di individuare la borsa degli attrezzi ribelle. Per intravederla, si consiglia agli osservatori di alzare lo sguardo verso la stazione spaziale e quindi scrutare le vicinanze. Tuttavia, individuare la borsa potrebbe rivelarsi difficile poiché sarà visibile solo in condizioni specifiche.

Curiosamente, questa non è la prima volta che si verifica un incidente del genere. Nel 2008, un astronauta perse anche una borsa degli attrezzi durante una passeggiata nello spazio mentre svolgeva lavori di manutenzione all'esterno della ISS. Questo recente evento non fa altro che aggiungersi all’elenco crescente di oltre 35,000 oggetti detriti attualmente tracciati e catalogati dalle reti di sorveglianza spaziale, come confermato dall’Agenzia spaziale europea. Inoltre, ci sono migliaia di oggetti detriti più piccoli che rimangono dispersi, ingombrando ulteriormente lo spazio orbitale della Terra.

Quindi, mentre osserviamo il cielo notturno, ora c'è la possibilità di individuare una borsa degli attrezzi galleggiante, un umile promemoria dei nostri continui sforzi di esplorazione e manutenzione nello spazio.

Domande frequenti

1. Come è scomparsa la borsa degli attrezzi durante la passeggiata nello spazio?

Durante una passeggiata spaziale di routine, mentre eseguivano lavori di manutenzione attorno alla Stazione Spaziale Internazionale, gli astronauti persero inavvertitamente una delle loro borse degli attrezzi. Le circostanze esatte che hanno portato alla sua perdita rimangono sconosciute.

2. La borsa degli attrezzi scomparsa rappresenterà un pericolo per la stazione spaziale?

Il controllo missione ha dichiarato che la traiettoria della borsa degli attrezzi comporta un basso rischio di collisione con la stazione spaziale. Pertanto, la borsa mancante non costituisce una preoccupazione significativa.

3. La borsa degli attrezzi può essere vista dalla Terra?

Secondo il sito web EarthSky, con cielo sereno e binocolo, potrebbe esserci la possibilità di avvistare la borsa degli attrezzi bianca e luminosa che fluttua sopra la Terra. Si consiglia agli osservatori di guardare verso la stazione spaziale e di scansionare l'area circostante.

4. Quanti oggetti fluttuano attualmente nello spazio?

L'Agenzia spaziale europea ha registrato oltre 35,000 oggetti detriti nello spazio. Questi oggetti sono meticolosamente rintracciati e catalogati. Inoltre, ci sono migliaia di oggetti detriti più piccoli che attualmente non sono tracciati.