Conferma: il buco nero M87* sta ruotando

Gli scienziati hanno confermato che il buco nero supermassiccio M87*, noto per la sua immagine iconica di una ciambella arancione pelosa, sta effettivamente ruotando. M87* risiede nel cuore della galassia Messier 87 (M87), situata a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. L'annuncio è arrivato dopo due decenni di osservazione utilizzando una rete di radiotelescopi.

I ricercatori erano particolarmente interessati allo studio del potente getto di radiazioni e particelle emanato da M87*. Hanno scoperto che questo getto segue un ciclo di 11 anni, oscillando come un pendolo. Si ritiene che questo fenomeno sia il risultato delle interazioni gravitazionali tra il buco nero, che si stima sia 6.5 ​​miliardi di volte più massiccio del Sole, e il disco materiale circostante. I risultati forniscono prove concrete della rotazione del buco nero.

Per confermare il periodo di oscillazione dei getti, il team ha raccolto dati ad alta risoluzione nell’arco di due decenni e ha condotto un’analisi approfondita. Hanno determinato che il getto cambia direzione di circa 10 gradi ogni 11 anni. Questi risultati si allineano con le simulazioni dei supercomputer e contribuiscono alla nostra comprensione di come si formano ed evolvono i buchi neri.

Lo studio supporta anche la teoria della relatività generale di Albert Einstein, che suggerisce che un buco nero in rotazione attira il tessuto circostante dello spazio e del tempo. Questo effetto, noto come “frame-dragging”, si verifica quando l’asse di rotazione del buco nero non è perfettamente allineato con l’asse di rotazione del disco di accrescimento circostante.

I ricercatori confrontano queste osservazioni con i getti oscillanti visti da un altro buco nero più vicino alla Terra, che oscilla su una scala temporale molto più veloce di pochi minuti. Tuttavia, il periodo di oscillazione più lungo osservato in M87* è in linea con le previsioni di Einstein.

I processi specifici che causano la rotazione dei buchi neri non sono ancora del tutto chiari. Una teoria propone che i buchi neri più piccoli si formino consumando la materia stellare attraverso un disco di accrescimento, portando a una rapida rotazione. Nel corso del tempo, questi buchi neri potrebbero fondersi per formare buchi neri supermassicci. Confermare le velocità di rotazione dei buchi neri di varie dimensioni potrebbe aiutare a convalidare questa ipotesi.

In conclusione, la conferma della rotazione del buco nero M87* fornisce preziose informazioni sul comportamento e sull’evoluzione dei buchi neri. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, segna un passo significativo verso la comprensione di questi fenomeni celesti.

