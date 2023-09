La facoltà di medicina dell'Università del Minnesota riceve una sovvenzione di 16 milioni di dollari per svelare lo schema elettrico del cervello

La University of Minnesota Medical School ha ricevuto una sovvenzione di 16 milioni di dollari dal National Institutes of Health (NIH) Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative. Il finanziamento sosterrà un progetto innovativo incentrato sullo svelare i misteri dello "schema elettrico" del cervello e sul modo in cui i suoi neuroni sono collegati e comunicano tra loro.

L’obiettivo di questo progetto, noto come BRAIN CONNECTS, è comprendere meglio come i complessi percorsi neurali generano comportamenti umani. La ricerca si concentrerà sulla mappatura delle connessioni tra specifiche regioni cerebrali responsabili di funzioni di livello superiore come l'attenzione e il processo decisionale. I metodi di mappatura tradizionali hanno dei limiti, quindi il team combinerà tecniche avanzate, tra cui MRI avanzata, imaging ottico e tecniche di etichettatura cellulare, per colmare questa lacuna.

Secondo Kamil Ugurbil, PhD, ricercatore principale, “BRAIN CONNECTS segue le orme del progetto Human Connectome, ma va oltre utilizzando la risonanza magnetica avanzata insieme ad altri strumenti emergenti. Questo approccio ci fornirà un quadro più dettagliato e molto più chiaro dei circuiti cerebrali”.

Le attuali tecniche disponibili per mappare la connettività del cervello non hanno la risoluzione necessaria o la capacità di adattarsi ad ampie regioni dell’intero cervello. BRAIN CONNECTS mira a sviluppare strumenti in grado di ottenere mappe di connettività a livello cerebrale a livelli di dettaglio e scala senza precedenti.

Sarah Heilbronner, PhD, ricercatrice principale e professoressa associata al Baylor College of Medicine, ha sottolineato l'importanza di comprendere lo schema elettrico del cervello: "Il NIH sta facendo un investimento importante per scoprire una delle caratteristiche più importanti dell'anatomia del cervello: il suo schema elettrico o come i neuroni sono impostati per comunicare tra loro. Negli anni futuri, questo porterà grandi dividendi in termini di trattamenti neuromodulatori dei disturbi cerebrali”.

Il progetto mira a creare schemi elettrici accurati utilizzando un approccio multimodale, trasversale alle specie e multiscala. Questi diagrammi dettagliati forniranno informazioni cruciali sulla connettività cerebrale e sul suo impatto su cognizione, comportamento e malattia. Il team di scienziati coinvolti in questo progetto comprende esperti della University of Minnesota Medical School, U of M College of Science and Engineering, University of Nottingham, Shenzhen Institute of Advanced Technology, University of Texas Austin, Oxford University, Vanderbilt University, Cold Spring Harbour Laboratories e Allen Institute.

Oltre a mappare lo schema elettrico del cervello, il team prevede di far avanzare i trattamenti per i disturbi cerebrali. Comprendere e affrontare la connettività cerebrale interrotta, che è comune nelle condizioni psichiatriche e neurologiche, è un passo essenziale nell’implementazione di soluzioni efficaci.

Questo progetto è supportato dall'iniziativa NIH BRAIN e sfrutta il Medical Discovery Team (MDT) dell'Università del Minnesota sull'imaging ottico e la scienza del cervello.

Fonte:

– La facoltà di medicina dell'Università del Minnesota riceve una sovvenzione di 16 milioni di dollari per sostenere la ricerca sullo schema elettrico del cervello

– Sovvenzione NIH BRAIN Initiative UM1NS132207