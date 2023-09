L'asteroide Bennu potrebbe potenzialmente colpire la Terra tra 159 anni, avverte un esperto

Un nuovo studio suggerisce che esiste la possibilità di una collisione di un asteroide con la Terra nei prossimi 159 anni, con conseguenze potenzialmente disastrose. Il professore di astrofisica Bertram Bitsch dell'University College Cork (UCC) in Irlanda ha avvertito che l'asteroide Bennu potrebbe colpire il nostro pianeta, rappresentando una minaccia per l'umanità. Sebbene la possibilità di un impatto sia relativamente piccola (una su 2700), le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

L'asteroide Bennu, che misura 1640 piedi di dimensione, è considerato massiccio. Se dovesse entrare in collisione con la Terra, potrebbe creare un cratere largo 6 chilometri e causare danni significativi agli edifici su una vasta area. Questa previsione allarmante si basa sull’incertezza che circonda i futuri incontri gravitazionali che l’asteroide potrebbe subire, rendendo difficile calcolare con precisione la sua traiettoria.

Una nota positiva è che la navicella spaziale Osiris-Rex della NASA ha raccolto con successo campioni di terreno dall'asteroide Bennu e li ha riportati sulla Terra solo pochi giorni fa. Questi dati cruciali aiuteranno gli scienziati a comprendere le origini dell’universo e a fornire informazioni sugli asteroidi stessi. Inoltre, aiuterà nello sviluppo di meccanismi di difesa per proteggere la Terra da potenziali impatti di asteroidi.

La NASA sta attualmente analizzando i 250 g di terreno raccolti dall'asteroide Bennu. Questo studio contribuirà a una migliore comprensione degli asteroidi e potrebbe portare alla creazione di strategie per deviare o distruggere gli asteroidi pericolosi. L’obiettivo finale è garantire la sicurezza del nostro pianeta e prevenire futuri eventi catastrofici.

In conclusione, anche se la prospettiva di una collisione con un asteroide può essere allarmante, la ricerca in corso e i progressi tecnologici ci stanno permettendo di comprendere meglio e potenzialmente mitigare questi rischi. Studiando ulteriormente gli asteroidi come Bennu, gli scienziati stanno lavorando per salvaguardare il nostro pianeta e la continuazione dell'umanità.

