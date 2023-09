Il ragno fossile gigante appena scoperto fa luce sull'estinzione dei ragni

Un team di scienziati australiani guidati dall'Australian Museum e dall'Università del Nuovo Galles del Sud ha fatto una scoperta rivoluzionaria: un gigantesco ragno fossile che appartiene alla famiglia dei ragni botola dai piedi a spazzola. Chiamato Megamonodontium mccluskyi, questo fossile è il primo del suo genere mai trovato, aggiungendo preziose informazioni sulla storia evolutiva dei ragni.

Gli scienziati stimano che il fossile abbia un'età compresa tra 11 e 16 milioni di anni ed è stato scoperto a McGraths Flat, NSW, un sito fossile noto per la sua roccia ricca di ferro chiamata goethite. Il fossile del ragno appartiene alla famiglia dei Barychelidae ed è cinque volte più grande del genere vivente Monodontium, un ragno botola spazzolante.

Secondo il dottor Matthew McCurry, paleontologo dell'Università del Nuovo Galles del Sud, questa scoperta colma una lacuna significativa nella nostra comprensione del passato dei ragni e fornisce nuove informazioni sulla loro estinzione. Spiega che il parente vivente più vicino di questo fossile si trova nelle foreste umide che vanno da Singapore alla Papua Nuova Guinea, il che suggerisce che un tempo il gruppo occupasse ambienti simili nell'Australia continentale. Tuttavia, man mano che l’Australia divenne più arida, questa specie di ragno probabilmente si estinse.

Il dottor Robert Raven, aracnologo del Queensland Museum e autore supervisore dello studio, sottolinea l'importanza di questa scoperta. Non solo è il più grande ragno fossilizzato trovato in Australia, ma è anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae trovato in tutto il mondo. Questa rarità nel trovare fossili di ragno può essere attribuita al loro comportamento di trascorrere la maggior parte del tempo all'interno delle tane, il che impedisce loro di trovarsi nell'ambiente giusto per la fossilizzazione.

I fossili di McGraths Flat sono stati meticolosamente esaminati utilizzando la microscopia elettronica a scansione, consentendo agli scienziati di studiare gli intricati dettagli degli artigli, delle zampe e del corpo del ragno. Questa analisi ha rivelato strutture simili a capelli chiamate setole, che svolgono una varietà di funzioni come il rilevamento di sostanze chimiche, il rilevamento di vibrazioni, la difesa contro le minacce e persino la produzione di suoni.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo amplia la nostra conoscenza dei fossili di ragno australiani, ma fornisce anche preziose informazioni sull’estinzione delle specie di ragno. Con ulteriori esplorazioni e ricerche, gli scienziati sperano di scoprire di più sulla storia evolutiva e sui misteri di queste affascinanti creature.

