Gli antichi anelli degli alberi rivelano una colossale tempesta solare avvenuta 14,300 anni fa

Una scoperta rivoluzionaria da parte di un team internazionale di scienziati ha rivelato un colossale picco nei livelli di radiocarbonio avvenuto circa 14,300 anni fa, facendo luce sulla più grande tempesta solare mai identificata. La ricerca, dettagliata nella pubblicazione “Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences”, prevedeva la misurazione dei livelli di radiocarbonio negli antichi anelli degli alberi trovati nelle Alpi francesi.

Esaminando i singoli anelli degli alberi, i ricercatori sono stati in grado di identificare un notevole picco di radiocarbonio risalente a 14,300 anni fa. Il picco, causato da un'immensa tempesta solare che ha scaricato una quantità significativa di particelle energetiche nell'atmosfera terrestre, è stato confrontato con le misurazioni del berillio ottenute dalle carote di ghiaccio della Groenlandia.

Lo studio ha identificato questa tempesta solare appena scoperta come la più grande del suo genere, superando gli eventi precedentemente identificati del doppio delle loro dimensioni. Queste tempeste solari, note come eventi Miyake, si sono verificate nove volte negli ultimi 15,000 anni ma non sono mai state osservate direttamente.

I risultati di questa ricerca hanno sollevato preoccupazioni circa il potenziale impatto catastrofico di tempeste solari simili sulla nostra moderna società tecnologica. Edouard Bard, autore principale dello studio, ha evidenziato la connessione tra eventi solari estremi e produzione di radiocarbonio, sottolineando le conseguenze devastanti che queste tempeste potrebbero avere sulle infrastrutture moderne come le telecomunicazioni, i sistemi satellitari e le reti elettriche.

Tim Heaton, professore di Statistica applicata all'Università di Leeds, ha sottolineato il potenziale di danni permanenti ai trasformatori nelle reti elettriche, ai satelliti di navigazione e comunicazione, e l'aumento del rischio di radiazioni per gli astronauti durante le super tempeste.

Comprendere e prevedere gli eventi solari estremi è fondamentale per salvaguardare le infrastrutture energetiche e di comunicazione della Terra. Nonostante i progressi nell’osservazione solare, c’è ancora molto da imparare sul comportamento del Sole, sulle cause di queste tempeste e sulla loro prevedibilità.

La scoperta di alberi ben conservati facilitata dalla dendrocronologia non solo fornisce informazioni sui cambiamenti ambientali passati, ma offre anche una linea temporale inesplorata dell’attività solare. Sottolinea l’urgenza di comprendere i rischi posti dalle tempeste solari estreme alla società moderna ed evidenzia la necessità di ulteriori ricerche in questo campo.

Fonte:

– Phys.org

– “Operazioni filosofiche della Royal Society A: Scienze matematiche fisiche e ingegneristiche”