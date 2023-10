L'intelligenza artificiale aiuta nella scoperta e nello studio degli asteroidi

By

L’intelligenza artificiale (AI) si sta rivelando uno strumento prezioso nella scoperta e nello studio degli asteroidi e potenzialmente nella protezione della Terra da potenziali minacce. I ricercatori dell’Università di Washington hanno recentemente pubblicato uno studio che mostra l’efficacia di un algoritmo chiamato HelioLinc3D nell’identificazione di un asteroide potenzialmente pericoloso. Durante i test alle Hawaii, l’algoritmo ha scoperto con successo l’asteroide 2022 SF289, un oggetto considerevole che misura quasi 600 piedi di larghezza, sebbene attualmente non sia ritenuto pericoloso.

In uno sviluppo separato, la NASA ha evidenziato l’avvicinamento dell’asteroide 2023 TL, che oggi effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra. Questo asteroide, uno dei 1,298,148 scoperti finora, arriverà a 3.1 milioni di chilometri dalla superficie terrestre e sfreccerà ad una velocità di 50,124 chilometri all'ora. Sebbene non sia considerato un oggetto potenzialmente pericoloso, è largo circa 140 piedi, circa le dimensioni di un aereo.

L'asteroide 2023 TL appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, dal nome dell'asteroide Apollo del 1862 scoperto dall'astronomo Karl Reinmuth. È interessante notare che questo sarà il primo approccio ravvicinato dell'asteroide 2023 TL alla Terra. La NASA non si aspetta che si avvicini alla Terra nel prossimo futuro.

A parte il loro potenziale danno, gli asteroidi contengono anche risorse preziose e forniscono informazioni sul sistema solare primordiale. L'astronomo Istvan Szapudi dell'Istituto di Astronomia dell'Università delle Hawaii ha proposto un metodo per mitigare il cambiamento climatico legando uno scudo o un'ombra per la gestione della radiazione solare (SRM) basata sullo spazio a un asteroide. Questo scudo contribuirebbe a ridurre i raggi intensi del sole dell’1.7%, offrendo una potenziale soluzione per contrastare il cambiamento climatico.

