Asteroidi: molto più che semplici rocce fluttuanti nello spazio

Gli asteroidi, anche se possono sembrare semplici rocce fluttuanti nello spazio, in realtà hanno composizioni diverse. Questi corpi celesti possono essere classificati in tre tipi in base alla loro composizione strutturale. Il tipo più comune è l'asteroide di tipo S, composto da sostanze ricche di carbonio. D'altra parte, ci sono gli asteroidi di tipo M, costituiti prevalentemente da metalli, e gli asteroidi di tipo R, costituiti principalmente da minerali di silicato.

In notizie recenti, la NASA ha fornito dettagli su un asteroide che dovrebbe avvicinarsi di più alla Terra oggi. Conosciuto come asteroide 2023 QC8, questa roccia spaziale è stata monitorata dalla NASA utilizzando i suoi avanzati telescopi terrestri e spaziali. Si prevede che arriverà a una distanza di 6 milioni di chilometri dalla Terra a una velocità di 22,741 chilometri orari, che è più veloce dei missili balistici intercontinentali (ICBM).

L'asteroide 2023 QC8 appartiene al gruppo Amor di asteroidi vicini alla Terra, le cui orbite si estendono oltre la Terra ma non fino a Marte. Il gruppo prende il nome dall'asteroide 1221 Amor, scoperto dall'astronomo belga E. Delporte nel 1932.

Sebbene l’asteroide 2023 QC8 sia largo circa 130 piedi, quasi le dimensioni di un aereo, non è classificato come oggetto potenzialmente pericoloso. Nonostante le sue dimensioni maggiori rispetto all’asteroide Chelyabinsk che causò danni alla Terra nel 2013, questa roccia spaziale non rappresenta una minaccia significativa.

È interessante notare che un asteroide ha colpito la Terra all’inizio di quest’anno. Sebbene non abbia avuto gli effetti devastanti dell’asteroide che spazzò via i dinosauri 65 milioni di anni fa, creò comunque uno spettacolo. A febbraio, un meteorite si è trasformato in una palla di fuoco atmosferica e si è schiantato vicino a McAllen, in Texas. La roccia di 1000 libbre, circa 2 piedi di diametro, si è rotta in pezzi a circa 21 miglia sopra la superficie terrestre, provocando una forte esplosione udita dai residenti della zona.

Gli asteroidi continuano a catturare l'attenzione di scienziati e appassionati di spazio. Lo studio di questi corpi celesti ci aiuta a comprendere meglio la composizione del nostro sistema solare e le potenziali minacce che potrebbero rappresentare per il nostro pianeta in futuro.

