Una nuova analisi rivela una composizione proteica simile nelle piume degli uccelli antichi e moderni

Un recente studio condotto dai paleontologi ha scoperto che le piume degli uccelli moderni condividono più somiglianze con le piume dei dinosauri di quanto si credesse in precedenza. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Ecology and Evolution, ha utilizzato analisi a raggi X e luce infrarossa per esaminare le piume di animali antichi.

Lo studio ha incluso le piume di un dinosauro non aviano di 125 milioni di anni chiamato Sinornithosaurus, un uccello mattiniero noto come Confuciusornis, e di una specie non specificata che viveva in quello che oggi è il Wyoming 50 milioni di anni fa. I ricercatori hanno scoperto tracce di proteine ​​beta cornee (CBP) in queste antiche piume, che sono proteine ​​essenziali per il rafforzamento delle remiganti.

È interessante notare che il team internazionale di ricercatori ha rilevato una struttura chimica simile anche nelle piume degli uccelli moderni, come i diamanti mandarini. Questa scoperta mette in discussione la precedente ipotesi secondo cui le piume antiche erano prevalentemente composte da proteine ​​alfa. Invece, lo studio suggerisce che queste antiche piume fossero costituite principalmente da CBP, che si trasformavano in proteine ​​alfa durante la fossilizzazione.

La scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione dell’evoluzione delle piume nel corso di milioni di anni. Prima di questo studio, si credeva che la composizione proteica delle piume antiche fosse distinta da quella delle piume moderne. Le nuove scoperte indicano che gli elementi fondamentali necessari per il volo a motore erano presenti almeno 125 milioni di anni fa.

Questo studio evidenzia che le proteine ​​possono essere conservate nella documentazione fossile per periodi prolungati, ampliando la nostra comprensione degli organismi antichi. Offre inoltre preziose informazioni sulla composizione chimica delle piume e sulla loro evoluzione nel corso della storia. Spingendo più indietro la cronologia della presenza di queste proteine, questa ricerca fornisce una nuova prospettiva sulle origini e sullo sviluppo delle piume negli uccelli e nei loro antenati dinosauri.

Fonte:

– Ecologia ed evoluzione della natura, settembre 2021