Nuovi approfondimenti sui modelli migratori anticipati in Australia

By

I ricercatori hanno fatto un'interessante scoperta in Australia che fa luce sui comportamenti migratori dei primi uccelli. Nella Formazione Wonthaggi a Victoria, gli scienziati hanno portato alla luce le impronte di uccelli più antiche mai trovate in Australia, risalenti a circa 120 milioni di anni fa, al periodo Cretaceo inferiore. Queste impronte forniscono la prova che un tempo gli uccelli erano presenti nelle regioni polari meridionali del supercontinente Gondwana.

Prima di questa scoperta, in Australia c'erano prove limitate di uccelli del Cretaceo inferiore, con solo pochi resti scheletrici, piume e due tracce. Tuttavia, queste impronte di uccelli appena trovate e ben conservate sono significative per molteplici ragioni. Non solo sono le più antiche dell’Australia, il che indica che gli uccelli abitano la regione da almeno 120 milioni di anni, ma sono anche le tracce di uccelli più antiche mai trovate nell’emisfero australe.

Il coautore Anthony Martin, paleontologo della Emory University, spiega che queste tracce offrono preziose informazioni sulla distribuzione dei primi uccelli in diverse masse continentali e biomi. Mentre diversi fossili di uccelli primitivi sono stati scoperti nei continenti settentrionali, i fossili di uccelli del Cretaceo nelle regioni meridionali sono stati estremamente rari.

Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, descrive 27 impronte di uccelli di varie dimensioni e forme, che rappresentano diverse specie di uccelli antichi, tra cui alcuni dei più grandi uccelli conosciuti del periodo Cretaceo. Queste tracce di uccelli hanno caratteristiche tridattili, indicando che avevano tre dita su ciascun piede, insieme a dita sottili e artigli affilati.

I ricercatori ritengono che le tracce degli uccelli siano state tracciate su affioramenti marini che un tempo facevano parte di un’antica pianura alluvionale polare. Pertanto, suggeriscono che l’area potrebbe essere servita come rotta migratoria durante le estati polari. Sulla base delle tracce fossilizzate e dei comportamenti stagionali che implicano, lo studio suggerisce che gli uccelli del Cretaceo inferiore potrebbero essere volati verso quella che oggi è l’Australia dalle regioni settentrionali del Gondwana durante le primavere dell’emisfero meridionale.

Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione dell’evoluzione e della migrazione degli uccelli, ma evidenzia anche l’importanza dell’emisfero australe nella storia evolutiva degli uccelli. I ricercatori sperano che questi risultati ispirino ulteriori esplorazioni e la ricerca di ulteriori prove della presenza di uccelli del Cretaceo nella regione, permettendoci di acquisire una comprensione più profonda dei loro primi modelli di dispersione e del loro impatto sul mondo antico.

Domande frequenti

D: Quanti anni hanno le impronte degli uccelli scoperte in Australia?

Le impronte di uccelli trovate nella Formazione Wonthaggi a Victoria, in Australia, risalgono a circa 120 milioni di anni fa, al periodo Cretaceo inferiore.

D: Cosa rende significative queste impronte di uccelli?

Queste impronte non sono solo le più antiche scoperte in Australia, ma anche le più antiche mai trovate nell'emisfero australe. Forniscono prove della presenza di uccelli primitivi che vivevano nelle regioni polari meridionali del supercontinente Gondwana.

D: Quali spunti offrono le impronte degli uccelli?

Le impronte forniscono ai ricercatori informazioni su come i primi uccelli si dispersero attraverso diverse masse continentali e biomi, nonché sulle loro potenziali rotte migratorie durante le estati polari.

D: Quali erano le caratteristiche delle impronte degli uccelli?

Le impronte degli uccelli avevano tre dita su ciascun piede, dita sottili e artigli affilati. Queste caratteristiche indicano che appartenevano ad animali aviari e offrono indizi sulle antiche specie di uccelli che un tempo vivevano nella regione.

D: Cosa suggeriscono le tracce fossilizzate sul comportamento degli uccelli del Cretaceo inferiore?

I ricercatori suggeriscono che le tracce degli uccelli indichino comportamenti stagionali, con gli uccelli che camminano attraverso la pianura alluvionale dopo il disgelo nella stagione primaverile. Si suggerisce inoltre che questi uccelli possano essere migrati da e verso altri ambienti durante gli inverni freddi e bui.