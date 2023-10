La NASA rivela oggi l'avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 UR1

Gli scienziati della NASA hanno monitorato e studiato diligentemente gli asteroidi e i loro sforzi hanno portato a uno sviluppo intrigante. Oggi, 21 ottobre 2023, un asteroide noto come 2023 UR1 è destinato ad avvicinarsi al massimo alla Terra. L'asteroide, che misura 120 piedi di diametro, arriverà a una distanza di circa 834,000 chilometri dalla Terra. Sebbene questo possa sembrare lontano in termini umani, nel regno dello spazio è considerato un approccio relativamente vicino.

Gli astronomi hanno osservato per la prima volta l’asteroide 2023 UR1 il 17 ottobre 2023, pochi giorni prima del suo massimo avvicinamento. L'ultima osservazione è stata fatta il 19 ottobre. Appartiene al gruppo di asteroidi Apollo, noto per le sue orbite che attraversano la Terra. Vale la pena notare che questo asteroide è grande quanto un aereo.

Il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA ha monitorato la traiettoria dell'asteroide e ha fornito dettagli cruciali sul suo avvicinamento. L'asteroide sfreccerà oltre la Terra alla notevole velocità di 29,557 chilometri all'ora.

Gli sforzi in corso della NASA per il tracciamento degli asteroidi sono essenziali per comprendere queste rocce cosmiche e mitigare i potenziali rischi. L'agenzia spaziale utilizza una gamma di telescopi e osservatori avanzati, come NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 e Catalina Sky Survey.

Oltre a monitorare gli asteroidi, la NASA si sta anche preparando per il primo sorvolo degli asteroidi della navicella spaziale Lucy, previsto per il 1° novembre. Il primo obiettivo della navicella spaziale è l'asteroide Dinkinesh, che misura meno di mezzo miglio di larghezza e si trova nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. La navicella spaziale Lucy è impegnata in una missione di 12 anni e prevede di visitare 10 asteroidi, inclusi gli asteroidi troiani nell'orbita di Giove. Invece di orbitare attorno agli asteroidi, Lucy eseguirà dei sorvoli per raccogliere dati preziosi.

L'impegno della NASA nel tracciamento, studio ed esplorazione degli asteroidi continua a fornire preziose informazioni su questi oggetti celesti e aiuta a garantire la sicurezza del nostro pianeta.

