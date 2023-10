Gli scienziati rilevano i raggi gamma ad alta energia della Vela Pulsar, sfidando le teorie consolidate

Gli scienziati che utilizzano l'osservatorio HESS in Namibia hanno fatto una scoperta rivoluzionaria. Hanno rilevato raggi gamma di energia eccezionalmente elevata provenienti dalla pulsar Vela, una stella morta. Questi raggi gamma hanno livelli energetici 200 volte più potenti di qualsiasi precedente osservazione della pulsar Vela, sfidando le teorie consolidate sui raggi gamma pulsati da tali stelle. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, hanno spinto i ricercatori a riconsiderare i meccanismi alla base di queste potenti emissioni.

Le pulsar sono stelle residue risultanti da esplosioni di supernova. Sono stelle compatte e morte con un diametro di circa 20 chilometri. Le pulsar ruotano estremamente velocemente e possiedono un forte campo magnetico. La pulsar Vela, situata nella costellazione della Vela, è particolarmente luminosa nella banda radio ed emette raggi gamma cosmici. Si ritiene che questi raggi gamma siano prodotti da elettroni veloci nella magnetosfera della pulsar, che viaggiano verso la sua periferia e rilasciano energia sotto forma di fasci di radiazioni.

Tuttavia, le recenti osservazioni dell’osservatorio HESS hanno rivelato una nuova componente di radiazione a energie ancora più elevate, che raggiungono fino a decine di tera-elettronvolt. Si tratta di circa 200 volte più energetico di qualsiasi radiazione precedentemente rilevata dalla pulsar Vela. La componente ad alta energia appare negli stessi intervalli di fase dei raggi gamma osservati nella gamma dei gigaelettronvolt (GeV). Ciò mette in discussione la comprensione tradizionale delle pulsar e dei meccanismi dietro le loro emissioni.

La scoperta apre nuove possibilità per osservare altre pulsar nella gamma delle decine di teraelettronvolt. Apre la strada a una migliore comprensione dei processi di accelerazione estrema in oggetti astrofisici altamente magnetizzati. Tuttavia, la spiegazione esatta dei raggi gamma ad alta energia osservati rimane incerta. I ricercatori suggeriscono il coinvolgimento di processi come la riconnessione magnetica oltre la magnetosfera della pulsar. Saranno necessari ulteriori studi e osservazioni per svelare questo mistero.

Nel complesso, questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione le conoscenze consolidate e fornisce preziose informazioni sulla natura delle pulsar e sui meccanismi alla base delle loro emissioni.

