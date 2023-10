La pietra dell'altare di Stonehenge potrebbe provenire dall'Inghilterra settentrionale o dalla Scozia, suggerisce uno studio

By

Un nuovo studio sfida la convinzione di lunga data secondo cui la pietra dell'altare di Stonehenge, la pietra più grande del cerchio interno, proveniva dalla stessa regione delle altre pietre blu. Il geologo britannico Herbert Henry Thomas, nel suo studio del 1923, collegò le pietre blu alle colline Preseli nel Galles occidentale. Tuttavia, la recente ricerca, condotta da Richard Bevins dell’Università di Aberystwyth in Scozia, indica che la Pietra dell’Altare probabilmente proveniva da un luogo diverso, forse una cava sconosciuta nel nord della Gran Bretagna.

Stonehenge, eretto circa 4,000-5,000 anni fa durante il tardo Neolitico britannico, si trova nel Wiltshire, nel sud dell'Inghilterra. Le pietre blu, esotiche per il paesaggio del Wiltshire, furono trasportate per oltre 140 miglia (225 chilometri) dalle colline di Preseli a Stonehenge, rendendola una delle distanze più lunghe conosciute tra una fonte e un sito di costruzione preistorico.

La Pietra dell'Altare si distingue per le sue dimensioni maggiori e per il diverso tipo di roccia rispetto alle altre pietre blu. I ricercatori hanno confrontato la sua geochimica e mineralogia con 58 affioramenti di arenaria dal Galles meridionale all'Inghilterra occidentale, ma non hanno trovato alcuna corrispondenza. Il contenuto insolitamente elevato di bario della pietra ha contribuito a restringere il campo delle potenziali fonti, portando i ricercatori a considerare aree dell'Inghilterra settentrionale e della Scozia con noti monumenti neolitici antichi.

Le nuove scoperte non solo mettono in discussione l’origine della Pietra dell’Altare, ma sfidano anche la comprensione tradizionale del suo significato archeologico. Sono necessarie ulteriori ricerche e indagini per determinare la vera fonte di questa pietra enigmatica nella storia di Stonehenge.

