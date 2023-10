Strani fenomeni durante le eclissi solari

L’imminente eclissi solare parziale del 14 ottobre sarà visibile in tutto il Nord, Centro e Sud America. In alcune regioni, si tratterà addirittura di un’eclissi solare anulare, comunemente nota come eclissi “anello di fuoco”. Anche se questa eclissi non bloccherà completamente il sole, la luna coprirà comunque fino al 90% del disco solare, creando uno spettacolo spettacolare. Ma insieme allo spettacolo visivo, le eclissi solari provocano alcuni strani fenomeni che potrebbero sorprenderti.

Uno di questi fenomeni è noto come “perle di Baily”. Se osservi un'eclissi solare totale o anulare in sicurezza con la protezione adeguata per gli occhi, potresti notare un frammento di luce attorno al bordo della luna, che appare come una collana di perline. Prende il nome dall'astronomo Francis Baily, che per primo descrisse l'effetto nel 1836, questo fenomeno è causato dalla luce solare che interagisce con la superficie irregolare della luna.

Durante un'eclissi solare possono diventare visibili anche protuberanze o filamenti solari. Si tratta di enormi strutture fatte di plasma e campi magnetici che si innalzano dalla superficie del sole. Normalmente non possono essere visti dalla Terra, ma durante un'eclissi possono apparire dietro la luna, somigliando ai petali di un fiore.

Uno degli effetti più evidenti di un’eclissi solare è il rapido calo della temperatura. Poiché la luna copre il sole, le temperature possono diminuire rapidamente da 5 a 10 gradi Fahrenheit (da 2.8 a 5.6 gradi Celsius). A volte, il calo della temperatura può essere ancora più drammatico. Inoltre, c'è spesso un cambiamento nella direzione del vento durante un'eclissi, con il vento che si attenua prima dell'eclissi e riprende in una direzione diversa successivamente.

Anche gli animali possono essere colpiti dalle eclissi solari. L'improvvisa oscurità in pieno giorno può confonderli, costringendo gli uccelli a tornare al loro nido, le mucche e i cavalli a coricarsi e le creature crepuscolari come cicale e grilli a iniziare a frinire la loro canzone serale.

Le eclissi solari possono avere un impatto anche sulle frequenze delle onde radio. Gli scienziati ritengono che l'interazione tra il sole e la ionosfera terrestre, che fluttua a causa delle eruzioni solari e delle tempeste, potrebbe essere responsabile dell'interferenza con le onde radio durante le eclissi.

È interessante notare che anche i microrganismi possono essere influenzati dalle insolite vibrazioni di un’eclissi solare. Uno studio condotto durante un'eclissi totale in India ha scoperto che i batteri sulle piastre di Petri mostravano cambiamenti di dimensioni e forma durante il picco dell'eclissi.

Durante un'eclissi anulare, le ombre sul terreno avranno un effetto stenopeico, creando piccole mezzelune di luce. Queste ombre possono essere incredibilmente belle e creare un'esperienza visiva unica. Inoltre, se presti attenzione alle superfici in tinta unita pochi istanti prima che un’eclissi totale raggiunga la totalità, potresti notare strisce ondulate di luce e oscurità note come “bande d’ombra”. Queste bande non sono ancora del tutto comprese ma sono state osservate per secoli.

Durante un'eclissi totale, infine, è possibile vedere nel cielo stelle e pianeti che solitamente non sono visibili durante il giorno. Questo fenomeno offre una rara opportunità per osservare le stelle durante le ore diurne.

Le eclissi solari non sono solo eventi visivamente sbalorditivi, ma offrono anche la possibilità di assistere e sperimentare alcuni fenomeni davvero straordinari. Quindi, segna sul tuo calendario il 14 ottobre e preparati ad assistere a uno spettacolo straordinario nel cielo.

